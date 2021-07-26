Seferi namazı nasıl kılınır? Seferi namazına nasıl niyet edilir, ne zaman kılınır? Diyanet açıklaması…

Seferi namazı nasıl kılınır? Seferi namazına nasıl niyet edilir, ne zaman kılınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İslamiyet'te ibadet konusunda insanlara kolaylıklar sağlanıyor ve yolda olan Müslüman vatandaşlar seferi namazı kılabiliyor. Peki hangi durumlarda kişiler seferi sayılıyor ve ne zaman, kaç rekat kılınması gerekiyor? İşte tüm bilgiler...
SEFERİ NAMAZI NASIL KILINIR?
Seferi namazı, Müslümanlara tanınan bir kolaylık olarak da ifade edilebilir. Yolculuk halinde olan ve seferi sayılan kişiye namaz iki rekat olarak farz kılınmıştır. Yolculuk esnasında dört rekat namazın tam olarak kılınabileceği gibi, iki rekat olarak kılınması da mümkündür. Seferi namazının iki rekat veya dört rekat olarak kılınmasında mezheplere göre farklı görüşler mevcuttur. Seferi namazı kılabilmek için kişinin dinen misafir sayılacağı bir yolculuğa çıkması gerekmektedir.
Yolculuk yapan ve seferi sayılan kişilerin seferi namazı kılmaları gerekmektedir. Seferi namazları kılınırken farzı dört rekat olan namazların iki rekat olarak kılınması gerekmektedir. Seferi olan kişilerin akşam namazı dışında diğer namazları ikişer rekat olarak kılmaları gerekir. Seferi sayılan kişilerin farz namazlarını kılmaları yeterlidir. Sünnet namazlarını kılmayabilirler. Seferi olan kişiler bayram namazı ve cuma namazını kılmayabilirler. Aynı zamanda sünnet namazları da vasıta ve binit üzerinde kılınabilir. Ayrıca seferi sayılan kişiler oruçlarını da sonradan tutmak üzere kazaya bırakabilir.
Seferi sayılan kişinin dört rekat olan farz namazını iki rekat olarak kılması farzdır. Seferi sayılmak için bir takım koşulların yerine getirilmesi gerekir. Bir kişinin seferi sayılması için; Yolculuk başlarken belirli bir yere gidilmesi gerekmektedir. Gideceği belirli bir yer olmadan tüm dünyayı dolaşan kişinin seferi sayılması mümkün değildir.
Seferi olabilmek için gidilecek mesafenin de büyük bir önemi vardır. Gidilecek yerin 90km uzakta olması gerekmektedir.
Kişinin fiili olarak yolculuğa başlaması gerekmektedir.
Gidilen yerde on beş günden az kalınmaya niyet edilmesi de seferi olmanın şartlarındandır.
Kişinin çıktığı yolda 90km mesafeye ulaşmadan geri dönmeye niyet etmesi halinde namazlarını tam olarak kılması gerekmektedir. Seferi veya misafir olmak aynı manalara gelmekte olan kelimeler olarak ifade edilmektedir. Yolculuğa çıkan kişilerden seferi veya misafir olarak bahsetmek mümkün olmaktadır.