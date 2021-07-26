Seferi namazı nasıl kılınır? Seferi namazına nasıl niyet edilir, ne zaman kılınır? Diyanet açıklaması…

Yolculuk yapan ve seferi sayılan kişilerin seferi namazı kılmaları gerekmektedir. Seferi namazları kılınırken farzı dört rekat olan namazların iki rekat olarak kılınması gerekmektedir. Seferi olan kişilerin akşam namazı dışında diğer namazları ikişer rekat olarak kılmaları gerekir. Seferi sayılan kişilerin farz namazlarını kılmaları yeterlidir. Sünnet namazlarını kılmayabilirler. Seferi olan kişiler bayram namazı ve cuma namazını kılmayabilirler. Aynı zamanda sünnet namazları da vasıta ve binit üzerinde kılınabilir. Ayrıca seferi sayılan kişiler oruçlarını da sonradan tutmak üzere kazaya bırakabilir.

Seferi sayılan kişinin dört rekat olan farz namazını iki rekat olarak kılması farzdır. Seferi sayılmak için bir takım koşulların yerine getirilmesi gerekir. Bir kişinin seferi sayılması için; Yolculuk başlarken belirli bir yere gidilmesi gerekmektedir. Gideceği belirli bir yer olmadan tüm dünyayı dolaşan kişinin seferi sayılması mümkün değildir.

Seferi olabilmek için gidilecek mesafenin de büyük bir önemi vardır. Gidilecek yerin 90km uzakta olması gerekmektedir.

Kişinin fiili olarak yolculuğa başlaması gerekmektedir.

Gidilen yerde on beş günden az kalınmaya niyet edilmesi de seferi olmanın şartlarındandır.

Kişinin çıktığı yolda 90km mesafeye ulaşmadan geri dönmeye niyet etmesi halinde namazlarını tam olarak kılması gerekmektedir. Seferi veya misafir olmak aynı manalara gelmekte olan kelimeler olarak ifade edilmektedir. Yolculuğa çıkan kişilerden seferi veya misafir olarak bahsetmek mümkün olmaktadır.