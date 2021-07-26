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    • Yaşam
    • 26.07.2021 14:06
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    • 26.07.2021 14:16
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    Havuzda düşüp boğulan 3,5 yaşındaki oğlunu morgdan almaya giden annenin feryadı: Cenaze aracı beni çiğnesin sahip çıkamadım

    Antalya'da yaşayan Halil-Esra Kibrit çiftinin iki çocuğundan 3,5 yaşındaki Doruk, düştüğü havuzda boğuldu. Cenaze morgdan alınırken ise kelimenin tam manasıyla trajedi yaşandı. Cenaze aracının önüne yatan anne Esra Kibrit "Cenaze arabası beni çiğnesin. Çocuğuma sahip çıkamadım" diyerek feryat etti.

    DHA
    Annenin yürek yakan feryadı

    Olay, dün akşam saatlerinde Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi'nde meydana geldi.

    Halil- Esra Kibrit çifti, kiraya verdikleri villalarında temizlik yaptıkları sırada, küçük çocukları Doruk, havuza düştü.

    Doruk'u merak eden ve aramaya başlayan Esra Kibrit, oğlunu suyun içinde hareketsiz halde buldu. Ailesi tarafından sudan çıkartılan Doruk, otomobille önce sağlık ocağına, ardından hastaneye götürüldü.

    Hastanede yapılan kontrolde, Doruk'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Doruk'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        "ÇOCUĞUMA SAHİP ÇIKAMADIM"
        Doruk Kibrit'in cenazesi, otopsinin ardından bugün morgdan alındı.

        Oğlunun cenazesi alındığı sırada gözyaşı döken Esra Kibrit, önce morgun kapısı önüne, ardından cenaze aracının önüne yattı.

        Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Kibrit, "Yapma Halil beni de koy yanına. Cenaze arabası beni çiğnesin.

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            Haberler Yaşam Havuzda düşüp boğulan 3,5 yaşındaki oğlunu morgdan almaya giden annenin feryadı: Cenaze aracı beni çiğnesin sahip çıkamadım