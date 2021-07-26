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    İstanbul Boğazı’ndan servet geçti

    Rusya’nın 3’ncü zengini Usmanov’un 800 milyon dolarlık yatı Dilbar, dün İstanbul Boğazı’ndan geçti. Süper yatta, Usmanov’la birlikte 6 işadamının olduğu belirtildi...

    Boğaz’dan servet geçti
    Özbekistan asıllı Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov'a ait 800 milyon dolar değerindeki 'Dilbar' isimli süper yat, dün İstanbul Boğazı'ndan geçti. 16 milyar dolarlık servetiyle Rusya'nın 3'üncü, dünyanın ise 71'inci en zengin insanı olan Usmanov'un yatında işadamlarını ağırladığı öğrenildi.


    Alişer Burhanoviç Usmanov

    Usmanov'un misafirleri arasında 30 milyar dolarlık servete sahip Leonid Mihelson, 5 milyar dolarlık varlığı bulunan Farhad Moshiri ve 4 işadamının daha olduğu, yattaki 7 zenginin toplam servetinin 125 milyar doları bulduğu belirtildi.

    'Güzel kız' anlamına gelen 'Dilbar', 156 metre uzunluğunda. 40 yolcu kapasitesiyle birlikte 80'den fazla mürettebat bulunuyor. Yatta, helikopter pisti, 3 bin 800 metrekarelik yaşam alanı ve 20 lüks süit yer alıyor.



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