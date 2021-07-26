Doğru klima seçimi için dikkat edilmesi gerekenler

Sıcak havalarla birlikte klima satışları arttı. Fiyatlar 3 bin 500 ile 18 bin lira arasında değişirken; MediaMarkt, klima almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:
● İlk olarak kullanılacak odanın büyüklüğünü dikkate alın.
● Odanın güney ya da kuzey cephesine bakıp bakmadığı da klima seçerken göz önünde tutulmalı.
● Klimalar 3'e ayrılıyor. Kullanılacak alana ve ihtiyaca göre seçim yapılmalı. Örneğin; duvar tipi klimalar gerek soğutma gerek ısıtma açısından en yaygın kullanılan klima tipi. Ancak kimi yerlerde dış ünite kullanılamadığı için mobil klima tercih ediliyor. Salon tipi klimalar ise yüksek kapasitesi ve elektrik bağlantıları nedeniyle çoğunlukla işyerleri, fabrikalar, hastaneler gibi yerlerde kullanılıyor.
● Enerji sınıfı ve modlar da dikkat edilmesi gereken noktalar. Klimalar en tasarruflulara göre A+++, A++, A+, A olarak 4 enerji sınıfına ayrılıyor. Enerji sınıfının yanı sıra inverter özelliğine sahip olması ortamın istenen sıcaklık seviyesine geldiğinde düşük enerji seviyesiyle çalışmasını sağlıyor.
● İlk olarak kullanılacak odanın büyüklüğünü dikkate alın.
● Odanın güney ya da kuzey cephesine bakıp bakmadığı da klima seçerken göz önünde tutulmalı.
● Klimalar 3'e ayrılıyor. Kullanılacak alana ve ihtiyaca göre seçim yapılmalı. Örneğin; duvar tipi klimalar gerek soğutma gerek ısıtma açısından en yaygın kullanılan klima tipi. Ancak kimi yerlerde dış ünite kullanılamadığı için mobil klima tercih ediliyor. Salon tipi klimalar ise yüksek kapasitesi ve elektrik bağlantıları nedeniyle çoğunlukla işyerleri, fabrikalar, hastaneler gibi yerlerde kullanılıyor.
● Enerji sınıfı ve modlar da dikkat edilmesi gereken noktalar. Klimalar en tasarruflulara göre A+++, A++, A+, A olarak 4 enerji sınıfına ayrılıyor. Enerji sınıfının yanı sıra inverter özelliğine sahip olması ortamın istenen sıcaklık seviyesine geldiğinde düşük enerji seviyesiyle çalışmasını sağlıyor.