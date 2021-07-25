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    • Yaşam
    • 25.07.2021 21:44
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    • 25.07.2021 21:46
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    Son dakika: Osmaniye'de korkutan deprem! AFAD - Kandilli son depremler

    Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Osmaniye'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. İşte son depremler...

    Osmaniye'de korkutan deprem!

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Osmaniye'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

    Merkez üssünü Düziçi ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 20.57'de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem, Düziçi ilçesinin yanı sıra, Osmaniye kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi.

    Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre, can ve mal kaybı yaşanmadı.

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2021.07.25 20:57:29 37.1935 36.4400 1.9 -.- 3.5 3.4 YARBASI-DUZICI (OSMANIYE) İlksel

    2021.07.25 19:52:29 37.8092 26.9618 8.5 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

    2021.07.25 19:34:16 36.9887 27.6537 5.6 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

    2021.07.25 18:26:44 37.9970 27.0368 4.7 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

    2021.07.25 17:36:33 36.6012 33.9165 21.0 -.- 1.9 -.- UZUNCABURC-SILIFKE (MERSIN) İlksel

    2021.07.25 16:01:42 38.3237 38.8420 16.2 -.- 2.0 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) İlksel

    2021.07.25 14:59:01 36.3577 27.1487 21.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

    2021.07.25 14:36:14 37.9858 26.9793 5.5 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

    2021.07.25 14:01:09 37.8010 27.0845 4.7 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

    2021.07.25 12:35:07 38.9378 26.0302 2.2 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

    2021.07.25 12:13:23 35.3692 32.7078 9.0 -.- 3.1 3.0 AKDENIZ İlksel

    2021.07.25 12:02:57 41.4425 44.0117 5.3 -.- 3.4 3.3 GURCISTAN İlksel

    2021.07.25 11:57:56 37.9435 26.8373 16.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
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