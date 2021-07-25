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    • Yaşam
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    • 25.07.2021 14:01
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    Kurban Bayramı tatilinde nüfusu 5 binden 75 bine çıkan Avşa Adası'ndan dönüşte trafik kilitlendi

    İstanbul'a yakınlığı nedeniyle Ege ve Akdeniz'e gitmeyenlerin tercihi olan Avşa Adası'nın nüfusu Kurban Bayramı tatilinde 5 binden 75 bine çıkmıştı. Tatilin son gününde de adadan dönüşte trafik adeta kilitlendi.

    DHA
    Nüfusu 15 katına çıkan adada trafik kilitlendi

    Kurban Bayramı tatilinde 5 bin olan nüfusu yaklaşık 75 bine çıkan Avşa Adası'nda, tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı.

    Yerli turistlerin tercih ettiği Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda, Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşandı.

    Adanın 5 bin olan nüfusu, bayram tatilinde 75 bine kadar çıktı.

        Otel ve pansiyonlar tamamen dolunca bazı tatilciler sahil kenarlarında çadır kurup konakladı.

        Bayram tatilinin son gününde tatilciler dönüşe geçti.

        İDO adaya ek seferler düzenlerken, iskeledeki yoğunluk dikkat çekti.
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        Haberler Yaşam Kurban Bayramı tatilinde nüfusu 5 binden 75 bine çıkan Avşa Adası'ndan dönüşte trafik kilitlendi