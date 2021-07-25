Eşinin uyuşturucu bağımlısı yaptığı ve fuhşa zorlanan kadın Ceyda K. çocuklarına kavuşmak istiyor

"BİR İŞE İHTİYACI VAR"

Tedavi sürecinde Ceyda K.'nin tüm ihtiyaçlarını karşılayıp yanında olan Antalya Yardımlaşma Platformu üyesi Halit Mert, "Yapılan haberin ardından Ceyda'nın durumundan haberdar olduk. Kendisiyle iletişime geçip, tedavi sürecinde, hukuki süreçte, barınması konusunda ve diğer ihtiyaçları konusunda kendisine destekte bulunduk. Yaklaşık 2 aydır kendisi temiz ve hayata tutunmaya çalışıyor. Biz de onun bu mücadelesine destek oluyoruz. Daha fazla desteğe ihtiyacı var. Hayatını idame ettirebileceği, geçmiş sıkıntılarını unutacağı, kendi ekmeğini kazanabileceği bir işe ihtiyacı var. Bunun için de gönüllülerimizden destek bekliyoruz" dedi.