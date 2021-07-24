Milas'ta şüpheli son! Yaşlı çift evlerinde ölü olarak bulundu

Olay, Milas Burgaz Mahallesi Nazmi Akdeniz Caddesi üzerindeki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal (93) ve Zeynep (81) Soğancı çiftinin zaman zaman ihtiyaçlarını karşılayan kiracıları Erol Köse, çifti kontrol etmek için dün öğle saatlerinde eve geldi.
Yaşlı adamın tuvaletin bulunduğu yerde, yaşlı kadını da karşı tarafta hareketsiz bir şekilde bulan kiracıları Köse, durumu hemen komşulara haber verdi. Yapılan ihbar sonrası bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaşlı çiftin hayatlarını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı çiftin cansız bedenleri Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.