Oyun oynarken kaybolan Ecrin'in cansız bedeni 32 saat sonra derede bulundu (Yaşam haberleri)

LEYLEK OPERASYONU

Bursa'da bir caminin kubbesine yuva yapan leylek 3 tane yavru yaptı. Uçma zamanı gelince 2 yavrunun zaman zaman uçtuğunu ancak bir yavrunun hiç uçamadığını gören mahalle sakinleri açlıktan ölmesinden korktukları hayvanın durumunu belediyeye bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Osmangazi Belediyesi'nde görevli veterinerler yaptıkları incelemede kubbenin çıkılacak bir yeri olmadığını gördüler. Veterinerlerin yardımına ise itfaiye yetişti. İtfaiye merdiveniyle cami kubbesine çıkartılan veteriner yavru leyleklerin sağlık taramasını gerçekleştirdi. Son derece sağlık olduğu görülen yavru leyleğin, henüz uçma yetisini kazanmadığını zamanı geldiğinde uçacağı anlaşıldı. TUNA ÇAM.