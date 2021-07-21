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    Oyun oynarken kaybolan Ecrin'in cansız bedeni 32 saat sonra derede bulundu (Yaşam haberleri)

    Oyun oynarken kaybolan Ecrin'in cansız bedeni 32 saat sonra derede bulundu. Acılı babaanne Fatma Keskin, gözyaşlarına boğuldu: Ciğerim yanıyor. Bir ay baktım, iki saat bakamadım.

    Keskin acı!

    Antalya Serik'in Beşgöz mevkiinde babaanne Fatma Keskin'in evde bulunduğu sırada kapının önünde oynayan 2 yaşındaki Ecrin Keskin, iki gün önce bir anda gözden kayboldu. İhbarla harekete geçen ekipler iki günlük çalışmanın ardından önceki gece saat 22.00 sıralarında Beşgöz Deresi'nin golf sahası tesisiyle birleştiği köprü altında Ecrin'in cansız bedenine ulaştı.

    Yakınları tarafından sakinleştirilen babaanne Fatma Keskin ve anne Zübeyde Keskin, cenazenin gelmesiyle birlikte gözyaşları ve feryatlarını tutamadı. Güçlükle yürüyen babaanne Fatma Keskin, "Çocuğum gitti. Kurbanım Ecrinim nereye gidiyorsun. Allah'ım çocuğum gitti. Güzelim gitti" diye feryat etti.

    KAÇIRILMIŞ
    Antalya'da İlknur Polat (17),     pazar günü kayıplara karıştı. Polat'ın, aileye zarar vereceğini söyleyen bir kişi tarafından kaçırıldığı, önceki akşam Kepez'deki polis merkezi yakınına bırakıldığı ortaya çıktı.

        ZOR KURTULDU!
        Antalya'da         çoban Mesut Şahin, kurt saldırısına uğradı. Sağ el serçe parmağı koptu. Hastanede tedaviye alınan Şahin, "Yerden taş alıp burnuna vurunca bıraktı. Taşı vurmasam belki de beni öldürecekti" dedi.

        ÖZÇEKİMLİ İNTİHAR!
        Antalya'da Ahmet Gönen,         5 yıllık eşi S.G.'nin çocuğu ile birlikte evi terk etmesi üzerine çıldırdı. Ormanlık alana gitti. Özçekim yapıp kayınvalidesine gönderdi. İntihar edeceğini söyledi. Bir süre sonra ise çam ağacına asılı halde bulundu.

        DUALAR BELİZ İÇİN
        Sivas'a         bayram tatilini geçirmek için otomobille yola çıkan Aykaç ailesi faciayı yaşadı. Takla atan araçta müzisyen Yeliz Aykaç, can verdi. 2,5 yaşındaki kızı Beliz Aykaç ağır yaralandı. Kendisi gibi müzisyen eşi Burak Aykaç ise başından hafif yaralandı. Beliz, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yeliz Aykaç için Gazi Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Eşi Burak Aykaç, cenaze namazı öncesinde hastanede yatan kızı için dua istedi.

            3 BİNLİK EKİP SEFERBER
            Rize'de             sel ve heyelan felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 2 kişi ise bulunamadı. 2 bin 860 görevli, Muradiye'de çöken evin enkazı altında kalan Batuhan Delihasan ile Güneysu'da sele kapılan Hasan Arıcı'yı arıyor. Çalışmalara 108'i dalgıç olmak üzere 305 personel katılıyor.

            LEYLEK OPERASYONU
            Bursa'da             bir caminin kubbesine yuva yapan leylek 3 tane yavru yaptı. Uçma zamanı gelince 2 yavrunun zaman zaman uçtuğunu ancak bir yavrunun hiç uçamadığını gören mahalle sakinleri açlıktan ölmesinden korktukları hayvanın durumunu belediyeye bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Osmangazi Belediyesi'nde görevli veterinerler yaptıkları incelemede kubbenin çıkılacak bir yeri olmadığını gördüler. Veterinerlerin yardımına ise itfaiye yetişti. İtfaiye merdiveniyle cami kubbesine çıkartılan veteriner yavru leyleklerin sağlık taramasını gerçekleştirdi. Son derece sağlık olduğu görülen yavru leyleğin, henüz uçma yetisini kazanmadığını zamanı geldiğinde uçacağı anlaşıldı. TUNA ÇAM.

            TÜRKİYE'DE REKOR SICAKLIK: 49.1
            Şırnak'ın             Cizre ilçesi dün, Türkiye'nin en sıcak gününü yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ilçede 49.1 derece ölçülen hava sıcaklığı, Türkiye'de bugüne kadar ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti. Bundan önceki sıcaklık rekoru 49 derece ile yine Cizre'de kaydedilmişti. Öte yandan Marmara ve Ege'ye yarından itibaren yağmur geliyor. İstanbul'da yarın sıcaklığın 10 derece birden düşeceği ifade edildi.

                ŞÜPHELİ YANGINLAR
                Kanada'da British Columbia eyaletine bağlı Surrey kentinde yatılı kilise okullarının bahçelerinde peş peşe çocuk mezarları bulunmasını takiben başlayan kilise yangınlarında bir kilise daha yandı. Son iki ayda irili-ufaklı toplam 11 kilise yandı. Yetkililer, bu durumun bir organizasyon dahilinde yapıldığı imasında bulundu.

                DOĞU EKSPRESİ ÇILGINLIĞI
                Covid-19 tedbirleri kapsamında ara verilen seferlerine yeniden başlayan Doğu Ekspresi treni, Kurban Bayramı tatilinde ful çekti. TCDD Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından biri olan Ankara-Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi, yolcularını, eşsiz manzaralara sahip 25 saatlik güzergahında masalsı bir yolculuğa çıkarıyor. Ankara'dan hareket edip Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izleyen tren, 1310 kilometre yol kat ettikten sonra son durağı Kars'a ulaşıyor.

                ZEUGMA HEYECANI
                Gaziantep'te, Fırat Nehri kıyısındaki Belkıs Mahallesi'nde yer alan Zeugma Antik Kenti'nde, 2005'ten bu yana sürdürülen kazı çalışmaları kapsamında daha önce bulunan, tabanındaki mozaiklerden dolayı 'Muzalar Evi' olarak adlandırılan bölgede 2 kaya odası gün yüzüne çıkarıldı. Kazı başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay, "Tespit ettiğimiz ve çalışmaları bu yöne kaydırdığımız kaya odalarının üzerindeki 16 metrelik toprak dolguyu kazdık. Oda içerisinde tavanlarda özellikle oldukça riskli çatlaklar yer alıyor. İçinde bulunduğumuz yıl sürecinde diğer kaya odasında da kazıları tamamlayacağız. Sonra koruma önlemlerini alarak enjeksiyonlarla veya çelik strüktürlerle oda güvenliğini sağlayarak bu alanları ziyaretlere açmayı düşünüyoruz" dedi.

                    ERZEN'İN ACI GÜNÜ
                    2004-2014 yılları arasında Bakırköy Belediye Başkanlığı yapan Ateş Ünal Erzen'in 43 yaşındaki oğlu Cem Ünal Erzen, önceki gün hayatını kaybetti. Cem Ünal Erzen'in, ağırlaştığı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi. Erzen'in cenazesi dün Teşvikiye Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Oxford mezunu olan Erzen, evli ve bir kız çocuğu babasıydı.

                    7.1 MİLYON DEVRETTİ
                    6 bilen çıkmayınca 7 milyon 169 bin lira devretti. 5 bilenler 17 bin 519'ar lira, 4 bilenler 478'er lira, 3 bilenler 26'şar lira, 2 bilenler ise 3'er lira ikramiye alacak.

                    O HALDE DOĞRU KARAR
                    Sağlıkçıya                     şiddet bitmek bilmedi. Dehşetin adresi bu kez İstanbul Şişli'ydi. Geçtiğimiz yıl psikiyatri asistanı Dr. Süleyman Dönmezler ile iki kadın meslektaşı, Maçka Demokrasi Parkı'na gitti. Bu sırada Emrah Danışman'ın laf atması üzerine ortam gerildi! Elindeki içki şişesini kıran Danışman, Dr. Dönmezler'in boğazını kesti! Ancak 15 yıla kadar hapsi istenen cani, geçtiğimiz ay tahliye edildi. Tepki çeken karara savcılık itiraz etti. Danışman, önceki gün yeniden cezaevine gönderildi.

                    DUMAN BULUNDU
                    Kaybolan                     kedi dün sahibine bayramı yaşattı! Denizli'de Beyhan Yaman, kedisi Duman'ı geçtiğimiz ay tuvalet ihtiyacı için sokağa çıkarttı. Ancak sahibinin elinden kaçan Duman kayıplara karıştı! Beyhan, kedisini bulana 4 bin lira ödül vereceğini açıkladı. Önceki gece ise Duman'ın bulunduğu haberini aldı. Büyük mutluluk yaşadı.
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                    Aslan ailesinde yavru sevinci
                    Haberler Yaşam Oyun oynarken kaybolan Ecrin'in cansız bedeni 32 saat sonra derede bulundu (Yaşam haberleri)