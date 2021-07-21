Oyun oynarken kaybolan Ecrin'in cansız bedeni 32 saat sonra derede bulundu (Yaşam haberleri)

Antalya Serik'in Beşgöz mevkiinde babaanne Fatma Keskin'in evde bulunduğu sırada kapının önünde oynayan 2 yaşındaki Ecrin Keskin, iki gün önce bir anda gözden kayboldu. İhbarla harekete geçen ekipler iki günlük çalışmanın ardından önceki gece saat 22.00 sıralarında Beşgöz Deresi'nin golf sahası tesisiyle birleştiği köprü altında Ecrin'in cansız bedenine ulaştı.
Yakınları tarafından sakinleştirilen babaanne Fatma Keskin ve anne Zübeyde Keskin, cenazenin gelmesiyle birlikte gözyaşları ve feryatlarını tutamadı. Güçlükle yürüyen babaanne Fatma Keskin, "Çocuğum gitti. Kurbanım Ecrinim nereye gidiyorsun. Allah'ım çocuğum gitti. Güzelim gitti" diye feryat etti.