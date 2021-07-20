Kırıkkale'de evin balkonunda tüp patladı: Mahalle sakinleri sokağa döküldü





Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, çıkan yangını büyümeden söndürdü. Elektrik ve doğalgaz hatları kapatılarak tedbir alındı. Polis ekipleri ise doğalgaz nedeniyle ikinci bir patlama riskine karşı sokağın giriş ve çıkışlarına emniyet şeridi çekti.

Vatandaşları da olay yerinden uzaklaştırdı. Sağlık görevlileri ise tedbir amaçlı beklemede kaldı. Soğutma çalışmalarının ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri, patlamayla ilgili çalışma başlattı.