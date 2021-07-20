Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 20 Temmuz 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız;

Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Sema Arpacı'nın yakışıklı prensi Agah Uysal 1 yaşına girmiş. Kidstagram ailesi olarak doğum gününü kutlar sağlıklı sıhhatli yıllar dileriz.

Safiye ile Murat Başpınar'ın çocukları Ahmetcan ile Melek

Meryem ile Coşkun Aktaş'ın prensesi Asel Aktaş