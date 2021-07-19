Son dakika: Ankara'da çıkan yangından şans eseri kurtuldular

Son dakika haberi... Ankara'da geceyarısı çıkan yangın paniğe neden oldu. Altındağ ilçesi Atıfbey Mahallesi'nde bulunan bir gecekonduda başlayan yangın kısa sürede diğer binalara sıçrayarak büyüdü.

Çıkan yangından yükselen alevler, çevredeki vatandaşların telefonları ile kaydedildi.

Alevleri gören vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.

Atıl durumda olan gecekonduların yangın sırasında boş olmasından dolayı herhangi bir yaralama ve can kaybı yaşanmadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.