Şırnak'ın Cizre ilçesi 49.1 derece sıcaklık ile Türkiye rekoru kırdı

Şırnak'ın Cizre ilçesi bugün, Türkiye'nin en sıcak gününü yaşadı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ilçede 49.1 derece ölçülen hava sıcaklığı Türkiye'de bugüne kadar ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.