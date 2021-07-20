Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde orman yangını

Kahramanmaraş'da Onikişubat ilçesi Bulutoğlu Mahallesi mevkiindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı iki uçak, 5 helikopter, 20 arazöz ve su tankı ile 2 dozerle yangına havadan ve karadan müdahale edildi.



EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yaklaşık 50 hektar alana sıkıştırılan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın 6,5 saattir devam ediyor. Havadan müdahale güneşin batmasıyla sona erdi. Bulutoğlu Mahallesi'ndeki 20 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

