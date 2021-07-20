Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 20.07.2021 20:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.07.2021 20:57
    ABONE OL

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde orman yangını

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Bulutoğlu Mahallesi mevkiinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede 100 yangın söndürme işçisi 20 arazöz ve su tankı ile alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

    Kahramanmaraş'ta orman yangını

    Kahramanmaraş'da Onikişubat ilçesi Bulutoğlu Mahallesi mevkiindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı iki uçak, 5 helikopter, 20 arazöz ve su tankı ile 2 dozerle yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

    EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR
    Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yaklaşık 50 hektar alana sıkıştırılan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

    Yangın 6,5 saattir devam ediyor. Havadan müdahale güneşin batmasıyla sona erdi. Bulutoğlu Mahallesi'ndeki 20 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kılıçdaroğlu'nun 10 aylıkken SSK'lı olan torunu haç mı taktı?
    Haberler Yaşam Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde orman yangını