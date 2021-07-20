Erzincan Havalimanı'na eski Başbakan Yıldırım Akbulut'un ismi verildi





"26 OLAN HAVALİMANI SAYIMIZI 56'YA YÜKSELTTİK"

Türkiye'yi, ulaşımın her alanında uluslar arası bir koridora dönüştürdüklerini anımsatan Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Çok yakın bir zamanda da Türkiye'nin lojistik bir süper güç olmasına çok önemli katkı sunacak Kanal İstanbul'un temelini attık. Bu dev prestij projelerin yanı sıra bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 260 kilometrenin üzerine çıkardık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 2023 yılında 30 bin kilometreye çıkarmayı hedefledik. Bölünmüş yol yapımına ağırlık verdiğimiz gibi tek yolların da fiziki ve geometrik standartlarının iyileştirilmesi çalışmalarına da ağırlık vererek 15 bin kilometre tek yol tamamladık. 2003 öncesi 311 kilometre olan toplam köprü ve viyadük uzunluğumuzu 708 kilometreye çıkardık. 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu 617 kilometreye yükselttik. 26 olan havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik"

Karaismailoğlu, 50 ülkede, 60 noktaya yapılan dış hat uçuşlarının, 127 ülkede, 329 noktaya çıkartarak hava yoluyla Türkiye'nin dünyada en çok destinasyona uçan ülke olduğunu dile getirdi.