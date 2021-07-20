Geçen yıl mezun olan kaptan ilk görevinde hayatını kaybetti

Şirket yetkilisi Kaptan Deniz Ethan, Milliyet'e yaptığı açıklamada, "İç organ yaralanmasını gösteren film ya da röntgen çekilmediğini bilmiyorduk. Okyanus elvermediği için yakıt ikmali yapamadık. Korsan bölgesi olduğu için de gemiyi tehlikeye atamadık. Bu süre içinde gemide sıtma gibi üşüme belirtileri de göstermiş. Cape Town'da ön otopsiden sonra Türkiye'de genel otopsi yapılacak. Ölüm nedenini otopsi sonucu belirleyecek" dedi.