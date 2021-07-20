Geçen yıl mezun olan kaptan ilk görevinde hayatını kaybetti

128 metrelik Erkul-S, Çin'e götüreceği cam cevherini almak için Liberya'nın Greenville Limanı'ndaydı. Yükleme işlemi sürerken bastıran tropikal yağmur nedeniyle ambar kapaklarının kapatılması gerekince üçüncü kaptan Uğur Kır, güverteye indi.
Piri Reis Üniversitesi'nden geçen yıl mezun olan genç kaptan, ambarın vincini bağlama düzeninden çözmek isterken küpeşte ile vinç arasına sıkıştı. Gemi kaptanı hemen üçüncü kaptanı Greenville'deki bir hastaneye göndererek tedavi olmasını sağladı. Hastanedeki doktor, Kır'a doku zedelenmesi teşhisi koyarak 7 gün dinlenmesi koşuluyla gemiye gidebileceği yönünde rapor verdi.
Yükleme işlemi tamamlanınca gemi, Liberya'dan Çin'e doğru yola çıktı. Yaralanmasının üzerinden 9 gün geçen Uğur Kır, acıları ve ağrılarının arttığını söyleyerek yakıt ikmalinden sonra ilk limanda ayrılmak istediğini belirtti.