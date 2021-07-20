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    • Yaşam
    • 20.07.2021 09:11
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    • 20.07.2021 09:20
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    Geçen yıl mezun olan kaptan ilk görevinde hayatını kaybetti

    Geçtiğimiz yıl Piri Reis Üniversitesi'nden mezun olan Uğur Kır, uluslararası bir denizcilik firmasına ait Türk gemisi ERKUL- S’in üçüncü kaptanı olarak göreve başladı. Kır, geçirdiği güverte kazasının 13. gününde Nambiya açıklarında hayatını kaybetti.

    İlk görevinde hayatını kaybetti

    128 metrelik Erkul-S, Çin'e götüreceği cam cevherini almak için Liberya'nın Greenville Limanı'ndaydı. Yükleme işlemi sürerken bastıran tropikal yağmur nedeniyle ambar kapaklarının kapatılması gerekince üçüncü kaptan Uğur Kır, güverteye indi.

    Piri Reis Üniversitesi'nden geçen yıl mezun olan genç kaptan, ambarın vincini bağlama düzeninden çözmek isterken küpeşte ile vinç arasına sıkıştı. Gemi kaptanı hemen üçüncü kaptanı Greenville'deki bir hastaneye göndererek tedavi olmasını sağladı. Hastanedeki doktor, Kır'a doku zedelenmesi teşhisi koyarak 7 gün dinlenmesi koşuluyla gemiye gidebileceği yönünde rapor verdi.

    Yükleme işlemi tamamlanınca gemi, Liberya'dan Çin'e doğru yola çıktı. Yaralanmasının üzerinden 9 gün geçen Uğur Kır, acıları ve ağrılarının arttığını söyleyerek yakıt ikmalinden sonra ilk limanda ayrılmak istediğini belirtti.

        PANPAN SİNYALİ
        Angola ile Namibia arasında karadan yaklaşık 60 deniz mili açıkta M/V Erkul-S'e yanaşması gereken yakıt ikmal gemisi hava muhalefeti nedeniyle gemiye yaklaşamadı. Yaralanmasının üzerinden 12 gün geçen Kır fenalaşıp bilincini yitirdi. Geminin Azeri kaptanı hemen şirketin yönetimini ve Türkiye'deki denizcilik otoritelerini bilgilendirdi.

        Angola ve Nambia büyükelçiliğiyle konuşan gemi kaptanı, Panpan Panpan- S.O.S sinyalleri vererek Atlas Okyanusu ortasında zor durumda olduklarını diğer gemilere bildirdi. Ancak yardım ulaşamadan Kır yaralanmasının 13. gününde hayatını kaybetti.

        Şirket yetkilisi Kaptan Deniz Ethan, Milliyet'e yaptığı açıklamada, "İç organ yaralanmasını gösteren film ya da röntgen çekilmediğini bilmiyorduk. Okyanus elvermediği için yakıt ikmali yapamadık. Korsan bölgesi olduğu için de gemiyi tehlikeye atamadık. Bu süre içinde gemide sıtma gibi üşüme belirtileri de göstermiş. Cape Town'da ön otopsiden sonra Türkiye'de genel otopsi yapılacak. Ölüm nedenini otopsi sonucu belirleyecek" dedi.
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