Eski sevgili dehşeti! Takside 20 dakika boyunca darbetti

Spor eğitmeni Habibe Öner, 2,5 yıl birlikte olduğu sevgilisi Cemil A.'dan bir süre önce ayrıldı. Öner, eski sevgilisinin farklı numaralardan kendisini arayıp, öldürmekle tehdit etmesi üzerine savcılığa başvurarak, uzaklaştırma kararı aldırdı. Buna rağmen önceki gün çalıştığı spor salonundan çıkan Öner'i takip eden Cemil A., bindiği taksiyi önüne geçerek durdurdu.
Habibe Öner ve sevgilisi Cemil A.
Taksiye binen Cemil A., Öner'i darbetmeye başladı. Kendisine müdahale eden taksi şoförünü de öldürmekle tehdit eden Cemil A., eski sevgilisini öldüresiye dövdükten sonra evinine bırakarak kaçtı.
Eli yüzü kan içinde kalan Habibe Öner, hastaneye başvurdu. Sol elindeki 2 parmakta kırık belirlenen, yüzünde morluklar oluşan Öner, hastanede haber verilmesiyle gelen polise durumu anlatarak şikayette bulundu. Cemil A. da polis tarafından gözaltına alındı.