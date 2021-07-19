Eski sevgili dehşeti! Takside 20 dakika boyunca darbetti

Ayrılmıştık, bitmişti; ama hazmedemiyordu. Peşimi bırakmıyordu. Taksi şoförü olaya müdahale etti. Onu da 'Önüne bak seni öldürürüm' diyerek tehdit etti. Taksi şoförüne 'Götür bizi boş bir yere, ben bunu kesip atacağım' dedi.