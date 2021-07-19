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    • Yaşam
    • 19.07.2021 15:52
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    • 19.07.2021 15:57
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    Büyükbaş-küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? 2021 koyun, dana, koç kurbanlık fiyatları

    İslam alemi için büyük öneme sahip olan Kurban Bayramı 2021 yılında 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını merak ederek araştırmalarını sürdürüyor. Henüz küçükbaş ya da büyükbaş bir kurbanlık almamış olan fiyatlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, büyükbaş-küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2021 koyun, dana, koç kurbanlık fiyatları

    Büyükbaş-küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?

    Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı yarın başlıyor ve İslam alemi dini vecibelerini yerine getirecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz'a, Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz'da denk geliyor. Kurban kesecek olan vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını araştırıyor. Peki, büyükbaş-küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2021 koyun, dana, koç kurbanlık fiyatları

    BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kurbanlık fiyatlarının illere ve canlı ağırlığa göre farklılık göstermekle birlikte, büyükbaşta 6 bin lira ile 35 bin lira, küçükbaşta ise 1300 lira ile 5 bin lira arasında değişeceğini, canlı ağırlıklı fiyatının da kilogram başına büyükbaşta 24-35 lira, küçükbaşta 24-40 lira olacağını bildirdi.

    İşte kurbanlık fiyatlarında son durum;

    Bayraktar, yaptığı açıklamada, ziraat odalarından aldıkları bilgilere göre, kurbanlık fiyatlarının illere, canlı ağırlığa, ırkına ve büyükbaşta inek, düve, tosun, küçükbaşta ise koyun, koç, toklu ve keçi olmasına göre değiştiğini ifade etti.

    Ortalama fiyatları paylaşan Bayraktar, "Bu yıl ülkemizde ortalama kurban fiyatları, hayvan başına büyükbaşta 6 bin 500 lira ile 35 bin lira, küçükbaşta ise 1300 lira ile 5 bin lira arasında değişiyor. Canlı ağırlık fiyatı da kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 24-35 lira, küçükbaş hayvanlarda ise 24-40 lira arasında." bilgisini verdi.

        Söz konusu fiyatların bayram yaklaştıkça ve talebin durumuna göre de değişeceğine dikkati çeken Bayraktar, Türkiye ortalamasına bakıldığında, büyükbaş hayvanların canlı ağırlık kilogram fiyatının 29 lira 46 kuruş, küçükbaş canlı ağırlık kilogram fiyatının ise 33 lira 36 kuruş olduğunu kaydetti.

        KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

        Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka -nâmî (artıcı) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaksızın- nisap miktarı mala sahip olup seferî olmayan her Müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir.

        Buna göre yukarıda zikredilen şartları taşıyıp, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gram altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.

            KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

            Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.
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            Haberler Yaşam Büyükbaş-küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? 2021 koyun, dana, koç kurbanlık fiyatları