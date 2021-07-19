Büyükbaş-küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? 2021 koyun, dana, koç kurbanlık fiyatları

Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı yarın başlıyor ve İslam alemi dini vecibelerini yerine getirecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz'a, Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz'da denk geliyor. Kurban kesecek olan vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını araştırıyor. Peki, büyükbaş-küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2021 koyun, dana, koç kurbanlık fiyatları

BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kurbanlık fiyatlarının illere ve canlı ağırlığa göre farklılık göstermekle birlikte, büyükbaşta 6 bin lira ile 35 bin lira, küçükbaşta ise 1300 lira ile 5 bin lira arasında değişeceğini, canlı ağırlıklı fiyatının da kilogram başına büyükbaşta 24-35 lira, küçükbaşta 24-40 lira olacağını bildirdi.

İşte kurbanlık fiyatlarında son durum;