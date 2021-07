Can Gökboru Avrupa'daki başarılarıyla konuşuluyor

Schwarzkoph markasının eğitmenliğini yapan başarılı Saç tasarım Sanatçısı Can Gökboru evde saç boyamanın tehlikelerini anlattı. Pandemi sürecinde evde saçını boyamak isteyip saçını yakan birçok isimle karşılaştığını söyleyen Can Gökboru, kapanma sürecinde evde saçlarını boyamak isteyenlere tavsiyelerde bulundu.



İlk defa saç boyuyanların, boyaya karşı alerjiniz olup olmadığını kesinlikle test etmeleri gerektiğini vurgulayan Can Gökboru; ''boya alerjinizin olup olmadığını anlamak için bileğinizin iç kısmında boya alerji testi yapabilirsiniz. Alerjiniz yoksa, boyama işlemine geçebilirsiniz. Saç boyarken saç bakımı ihmal edilmemelidir. Saçınızı boyamadan önce yıkamamanız gerekmektedir. Çünkü temiz saç, saç derinizi koruyan doğal yağların kaybolmasına neden olmaktadır. Yarı kalıcı boya kullanıyorsanız en az 12 ile 24 saat, kalıcı boya kullanıyorsanız en az 24 saat önce saç yıkanmış olmalıdır. Daha az sürede saç yıkamak, derinizi koruyan doğal yağları saç derinizden uzaklaştırır. Saç boyama sonrasında kutudan çıkan bakım kremini kullanmaya özen göstermelisiniz. Krem sayesinde renk kalıcılığı sağlar ve saç yumuşak olmasını sağlar'' dedi.



CAN GÖKBORU KİMDİR?

1993 doğumlu Can Gökboru yaklaşık 6 yıldır CAN GÖKBORU markasının işletmeciliğini yapıyor. Gebze ve İzmit'teki şubelerine her geçen gün bir yenisini ekleyen Can Gökboru dünyaca ünlü bir markanın yurt içi ve yurt dışında birçok etkinliğinin eğitimcisi olarak yer alıyor.

