Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 18 Temmuz 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız;

Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.



Büşra ile Selçuk Önal'ın yakışıklısı Arden Önal

Cansu Gültekin ile Ahmet Gültekin'in yakışıklıları Mert Eli ve Yigit Hamza

Esma ile Hüseyin Sıcak'ın yavruları Duha ve Taha

Zekiye ile Tarık Yıldız'ın yakışıklısı Bora Yıldız