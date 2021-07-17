İstanbul Beyoğlu'nda şüpheli ölüm! Taksi durağı arkasında bulundu





Olay, 01.30 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Sakız Ağacı Caddesi üzerinde bulunan Sakız Ağacı Taksi Durağı'nın arkasında meydana geldi. Durağın arkasında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.