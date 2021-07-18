Kocaeli Kandıra'daki Kumcağız mevkiinde denize giren 2 kişi, boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranların hızlı müdahalesi ile 1 kişi hemen sudan çıkartılırken, diğeri ise yaklaşık 5 dakika sonra sudan çıkartıldı.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından Özlem Alkan, hemen olay yerine koştu. Cankurtaranları yönlendiren ve gence müdahalede bulunan Alkan, canla başla mücadele ederek genci hayata döndürdü.

Gencin yuttuğu suyu dışarı atmasını ve istifra etmesini sağlayan Alkan, daha sonra ambulansa kadar da eşlik etti. Müdahale nedeniyle oldukça yorulan Alkan'a "Hocam Allah razı olsun. Genci kurtardınız" denilince, " Sizden de Allah razı olsun. Ne demek ya oradan buraya koşamadım ama yetiştim" diyerek yanıt verdi.

Boğulma tehlikesi geçiren genç, daha sonra kontrol amaçlı Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. ABBAS ÇAKAR.

BOĞAZKESEN CİNAYETİ

Karabük'te 2 çocukları bulunan Vedat Düzduran ve Hatice Düzduran çifti bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Koca, eşinin boğazını bıçakla kesti. Ağır yaralanan Hatice Düzduran, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

ÇÖP YÜZÜNDEN ÖLÜME GİTTİ

İstanbul Esenyurt'ta önceki akşam 15 yaşındaki Zehra Beslen, çöp atmak için evinden çıktı. Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza, otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan Beslen, hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

184 MİLYON DEVRETTİ

6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 183 milyon 824 bin 952 lira devretti. 5 bilen 3 kişi 200 bin 68'er lira, 4 bilenler bin 457'şer lira, 3 bilenler 93'er lira, 2 bilenler 10'ar lira alacak.