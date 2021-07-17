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    • Güncel
    • 18.07.2021 06:38
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    • 18.07.2021 06:42
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    Kurban Bayramı hava durumu | Meteoroloji harita ile uyardı! Bayramda kavrulacağız! | 18-22 Temmuz

    Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden açıklandı. Yapılan tahminlerde hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece arasında artacağı açıklanırken, Kurban Bayramı'nda yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı belirtildi. Bayramın 2 ve 3. günlerinde yurdun bazı bölgelerinde yağışlı havanın etkili olacağı açıklandı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte hava durumu ile ilgili güncel tahminler...

    Meteoroloji harita ile uyardı! Bayramda kavrulacağız

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile zamanla iç kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    MARMARA
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    KIRKLARELİ °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

        EGE
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İZMİR °C, 35°C
        Az bulutlu ve açık

        KÜTAHYA °C, 38°C
        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 38°C
        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 35°C
        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 36°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 36°C
        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU
        Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 39°C
        Az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 39°C
        Az bulutlu

        KONYA °C, 37°C
        Az bulutlu ve açık

        SİVAS °C, 34°C
        Parçalı ve az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 36°C
            Az bulutlu

            DÜZCE °C, 38°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SİNOP °C, 30°C
            Az bulutlu

            ZONGULDAK °C, 30°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 40°C
            Az bulutlu

            BAYBURT °C, 33°C
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 30°C
            Parçalı ve az bulutlu

            TRABZON °C, 30°C
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 30°C
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KARS °C, 29°C
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            MALATYA °C, 39°C
            Parçalı ve az bulutlu

            VAN °C, 30°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            ADIYAMAN °C, 41°C
            Az bulutlu ve açık

            DİYARBAKIR °C, 41°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 39°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 40°C
            Az bulutlu ve açık

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                    Haberler Güncel Kurban Bayramı hava durumu | Meteoroloji harita ile uyardı! Bayramda kavrulacağız! | 18-22 Temmuz