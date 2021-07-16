Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 16.07.2021 13:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.07.2021 13:13
    ABONE OL

    Türk Telekom müşteri hizmetleri numarası kaç? Türk Telekom müşteri temsilcisi direk bağlanma nasıl yapılır?

    Telefon ve internet kullanıcıları tarafından sıklıkla Türk Telekom müşteri hizmetleri numarası kaç? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Pek çok sıkıntı, sorun için ulaşılmaya çalışılan operator çağrı merkezlerinde yoğunluk olabiliyor ya da direkt müşteri temsilcisine bağlanmak için çok beklenebiliyor. Peki bu süreyi kısaltacak bir alternatif var mı? Beklememek için Türk Telekom müşteri temsilcisi direk bağlanma nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    Türk Telekom müşteri hizmetleri numarası kaç?

    Türk Telekom müşteri hizmetleri numarası kaç? Türk Telekom müşteri temsilcisi direk bağlanma nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Türk Telekom kullanıcıları yaşadıkları çeşitli sorunlardan dolayı çağrı merkezini aramak ve en hızlı şekilde müşteri temsilcisine ulaşmak istiyor. Peki Türk Telekom müşteri hizmetlerine en hızlı bağlanma yöntemleri nelerdir?

    TÜRK TELEKOM MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ NUMARASI KAÇ?

    444 1 444 numaralı müşteri hizmetlerinden Türk Telekom ile ilgili her konuda bilgi alabilir, bazı hizmetlerimiz için ön başvuruda bulunabilirsiniz.

    Ücretsiz Sesli Yanıt Sistemleri

    Mobil hattınız için 9333'ü; evde internet aboneliğiniz için 02127070375'i ; ev telefonu aboneliğiniz için 08002119333'ü ücretsiz arayarak sesli yanıt sistemlerimizden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

    TÜRK TELEKOM MÜŞTERİ TEMSİLCİSİNE DİREKT BAĞLANMA

    1. Yöntem:

    * Telefondan 500 ve ya 444 1 500 numarası arayın.

    * Ardınan robot sesi duyulunca hemen 2'ye basın.

    * Ardından 1'e basın.

    * Son olarak da 0 tuşuna basın.

    2. Yöntem

    Akıllı cihazdan 500 ve ya 444 1 500 numarası tuşlanır.

    Sonra robot sesi ile 6 tuşuna basın.

    Ardından 0 Tuşuna basarak müşteri temsilcisine bağlanın.

        3. Yöntem

        Telefondan 444 1 444 numarasını arayın.

        Sonra robot yönlendirme sesinden hemen sonra 1'e basın.

        Daha sonra sırası ile 1, 3,1 ve 4'e basarak bağlantınızı tamamlayabilirsiniz.

        4. Yöntem

        Telefondan 444 1 444 numarasını arayın.

        Robot sesi duyulduktan sonra önce 1 tuşuna sonrasında da 3 tuşuna basın.

        5. Yöntem

        Telefonunuzdan 500'ü ya da 444 1 500'ü arayın.

        Ardından önce 2 tuşuna, sonra da 0'a basın.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Beşiktaş'ta kaleye tecrübeli eldiven!
        Haberler Yaşam Türk Telekom müşteri hizmetleri numarası kaç? Türk Telekom müşteri temsilcisi direk bağlanma nasıl yapılır?