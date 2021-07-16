Türk Telekom müşteri hizmetleri numarası kaç? Türk Telekom müşteri temsilcisi direk bağlanma nasıl yapılır?

TÜRK TELEKOM MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ NUMARASI KAÇ?

444 1 444 numaralı müşteri hizmetlerinden Türk Telekom ile ilgili her konuda bilgi alabilir, bazı hizmetlerimiz için ön başvuruda bulunabilirsiniz.

Ücretsiz Sesli Yanıt Sistemleri



Mobil hattınız için 9333'ü; evde internet aboneliğiniz için 02127070375'i ; ev telefonu aboneliğiniz için 08002119333'ü ücretsiz arayarak sesli yanıt sistemlerimizden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.