Türk Telekom müşteri hizmetleri numarası kaç? Türk Telekom müşteri temsilcisi direk bağlanma nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Türk Telekom kullanıcıları yaşadıkları çeşitli sorunlardan dolayı çağrı merkezini aramak ve en hızlı şekilde müşteri temsilcisine ulaşmak istiyor. Peki Türk Telekom müşteri hizmetlerine en hızlı bağlanma yöntemleri nelerdir?
TÜRK TELEKOM MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ NUMARASI KAÇ?
444 1 444 numaralı müşteri hizmetlerinden Türk Telekom ile ilgili her konuda bilgi alabilir, bazı hizmetlerimiz için ön başvuruda bulunabilirsiniz.
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TÜRK TELEKOM MÜŞTERİ TEMSİLCİSİNE DİREKT BAĞLANMA
1. Yöntem:
* Telefondan 500 ve ya 444 1 500 numarası arayın.
* Ardınan robot sesi duyulunca hemen 2'ye basın.
* Ardından 1'e basın.
* Son olarak da 0 tuşuna basın.
2. Yöntem
Akıllı cihazdan 500 ve ya 444 1 500 numarası tuşlanır.
Sonra robot sesi ile 6 tuşuna basın.
Ardından 0 Tuşuna basarak müşteri temsilcisine bağlanın.