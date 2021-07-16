Antalya'da akılalmaz olay! Evi terk etti 1'i bebek 4 çocuğu perişan bulundu: Eşi polisi görünce sinir krizi geçirdi

Olay, dün Kepez ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın giriş katındaki dairede eşi ve 4 çocuğuyla yaşayan Gizem Y., çarşamba günü eşi Onur Y. ile tartıştıktan sonra evi terk etti.
Komşular evde bulunan çocuklara uzun süredir iyi bakılmadığını ve sağlık durumlarının kötü olduğunu fark ederek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, eve girdiklerinde 1'i 5 aylık, diğerleri 1, 3, 5 yaşlarında olan çocukların bazılarını baygın buldu.
Bunun üzerine eve sağlık ekipleri istendi. Bu sırada Onur Y., eşini arayarak, eve gelmesini söyledi. Polis ekiplerinin de telefondan görüştüğü Gizem Y., geleceğini ancak uzak şehirde olduğu için ancak gece saatlerinde dönebileceğini söyledi.