Antalya'da akılalmaz olay! Evi terk etti 1'i bebek 4 çocuğu perişan bulundu: Eşi polisi görünce sinir krizi geçirdi

Tüm komşular birleşip ev eşyaları aldık. Aile bütünlüğü bozulmaması için devlet tarafından danışman ve maaş desteği verildi. Daha sonra anne de ayrıldı. Anne 2 gündür yok ve yemek yapmayı bilmiyor.

Sadece mama veriyor. 5 yaşındaki çocuk bile mama yiyor. Çocuklar hem temizlik olmadığı hem de yeterli beslenemedikleri için halsiz ve hastalar. Baygın haldeydiler, biz de dayanamadık ve polise bildirdik" dedi.

Çocukların, gerekli sağlık kontrol ve tedavilerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği kaydedildi.