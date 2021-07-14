Rize'nin 71 yıllık hayali olan tünelinde horonlu kutlama

Salarha Vadisi Yenişehir Kalkındırma ve Dayanışma Derneği (SALVADER) Başkanı Dursun Ali Toptan da "Vadimize açılan ilk pencere olan bu ilk tünel Andon'a, İkizdere'ye, Ovit'e, İspir'e ve Erzurum'a oradan da diğer illere de gidecek inşallah. Bu yol sadece Salarha Vadisi'yle sınırlı kalmayacak. Çok güzel bir yatırım. Yapanlardan Allah razı olsun" diye konuştu.