Rize'nin 71 yıllık hayali olan tünelinde horonlu kutlama

Türkiye'nin engebeli ve en dik arazi yapısına sahip illerinden olan ve kent merkezinin 3'te 1'i deniz dolgusuna inşa edilen Rize'de, dağ ile deniz arasına sıkışan kent merkezini güneye açmak için çalışma başlatıldı.
Kentin kuzeyiyle güneyini en kısa güzergahtan birbirine bağlamak için ilk olarak 1950'li yılların sonunda gündeme gelen Rize Güney Çevre Yolu, Dağbaşı Küçükçayır bağlantı yolları ve Salarha Tüneli projesi hazırlandı.
Proje ile 40 köy ve 2 beldeyi bünyesinde bulunduran ve şehir içinden geçen 12 kilometrelik yolla ulaşılan Salarha Vadisi'ne, 2,9 kilometre uzunluğunda çift tüp tünel yapımı için 2015 yılının Ekim ayında delme işlemine başlandı.