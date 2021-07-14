Hamileyken koronavirüse yakalanan Gizem Misoğlu kızını sadece bir gün kucağına alabildi! 'Ben kızıma mı yanayım annesiz kalan bebeğine mi?'

İstanbul'da Gizem Misoğlu henüz çocuk yaşta babasını kaybetti. Annesi tüm evin yükünü omuzlarına aldı, iki çocuğunu büyüttü, okuttu. Gizem, Kültür Üniversitesi'nde halkla ilişkiler okusa da gönlü spordan ve müzikten yanaydı. Fitness öğretmeni oldu, tulum çalmayı öğrendi. İki yıl önce Rize, Fındıklı'da hemşehrisi Emre Küçükbaycan'a âşık oldu. Genç çift hemen evlenmek isteseler de pandemi nedeniyle mümkün olmadı. Düğünlerini ancak geçtiğimiz yıl eylül ayında yapabildiler. Fındıklı'ya yerleşen Gizem'e yakın olmak isteyen annesi ve kardeşi de İstanbul'dan Rize'ye taşındı.
HAMİLEYKEN KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Hürriyet'in haberine göre; Gizem evlendikten bir ay sonra hamile kaldı. Bebeğin kız olacağını öğrenen Gizem henüz karnındayken Piraye adını verdi. Ancak 2021'in ilk ayında, Hem 3 aylık hamile Gizem hem de eşi koronavirüse yakalandı. Gizem hamileliği nedeniyle koronavirüsü hiç ilaç almadan atlatmak zorunda kaldı. Hastalık görünürde geçti ancak Gizem'de halsizlik ve kalp çarpıntılarını miras olarak bıraktı.
KIZINI EMZİREMEDİ
9 Haziran'da, doğuma iki ay varken bebeğin kalp atışlarının zayıfladığı tespit edildi. Apar topar hastaneye yatırılan Gizem sezaryenle Piraye'yi dünyaya getirdi. Prematüre doğan Piraye kuvöze konuldu. Bu sırada Gizem'in de şikâyetleri artmıştı. Her gittiği doktordan 'Psikolojiktir' denilerek geri döndürüldü. Sırtında, bacağında, kolunda ağrılar oluyor, nefes alamadığını söylüyordu. Piraye 3 hafta sonra eve geldiğinde, Gizem kızını emziremedi.
"BEN ÖLECEĞİM BEBEĞİME SEN BAK OLUR MU?"
Gizem'in annesi Melahat Misoğlu'na, "Ben öleceğim. Eğer bana bir şey olursa bebeğime sen bak olur mu?" dedi. Annesi de onun bu durumunu psikolojisinin bozuk olmasına bağladı. Eşi de aynı durumdaydı. Hepsi o kadar doktor kontrolünden sonra Gizem'in yaşadıklarının tamamen psikolojik olduğuna inanmışlardı.