Antalya Konyaaltı Sahili'nin tek kadın cankurtaranı Azra Yılmaz! Erkekler onu görünce boğulma şakası yapıyor

Antalya'da yaşayan Azra Yılmaz, mimari restorasyon bölümünü bitirerek, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra yüzmeye ilgisinden dolayı cankurtaranlık kurslarına katıldı.
Kursu başarıyla tamamlayan Yılmaz, geçen sezon Konyaaltı Sahili'nde cankurtaran olarak göreve başladı. Konyaaltı Sahili'ndeki 34 kulede görev yapan cankurtaranlar arasında tek kadın olan Yılmaz, plaja gelenlerin kendisine yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.
Azra Yılmaz, denize girenlerin kendisini ilk fark ettiğinde kısa süre şaşkınlık yaşadığını anlattı.
Denize giren kadınların da sahilde kadın cankurtaranın görev yapmasından dolayı yüzerken kendilerini daha güvende hissettiği yönünde memnuniyetlerini dile getirdiğini söyleyen Yılmaz, erkeklerin de şaka amaçlı boğuluyor gibi yapıp, espriyle yardım istediklerini kaydetti.