15/07 Şafak Vakti filmi ne zaman vizyona girecek? 15/07 Şafak Vakti filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Fragman...

15/07 Şafak Vakti filmi ne zaman vizyona girecek? 15/07 Şafak Vakti filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca desteklenen, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnen vatandaşların gerçek hikayelerini anlatan filmin fragmanı da yayınlandı ve yoğun ilgi gördü. 15/07 Şafak Vakti filmi hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
15/07 ŞAFAK VAKTİ FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişimine karşı Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca desteklenen "15/07 Şafak Vakti" filmi 15 Temmuz'da seyirciyle buluşacak.
15/07 ŞAFAK VAKTİ FİLMNİN KONUSU NEDİR?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, darbe girişimi sırasında Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlara odaklana film, milletin ortaya koyduğu kahramanca mücadeleyi beyaz perdeye taşıyor.
15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnen vatandaşların gerçek hikayelerinden esinlenilen film, Çengelköy'de pastane işleten Cevdet (Erkan Petekkaya) ve çocuklarının öyküsünü merkeze alıyor.
Siparişleri yetiştirmeye çalışırken köprüde bir anda darbeci askerlerle karşı karşıya gelen Cevdet'in yolu, işine geç kalan güvenlik görevlisi Güray (Tugay Mercan) ve küçük kızıyla birlikte köprüde sıkışıp kalan Mustafa (Serkan Ercan) ve diğer vatandaşlarla kesişir.
Aynı anda Cevdet'in oğlu Yusuf (Baran Bölükbaşı) da Çengelköy'de mahalledekiler ve güvenlik güçleriyle birlikte darbecilere karşı mücadeleyi sürdürmektedir. O sırada hastanede ise doktor Aysel (Deniz Bolışık), sabaha kadar darbeciler tarafından vurulan vatandaşları kurtarmak için çaba göstermektedir.