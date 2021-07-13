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    • Yaşam
    • 13.07.2021 20:52
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    • 13.07.2021 20:54
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    TEM’de kaza yapan otomobil telefon kulübesine daldı! Yaralılar var

    Son dakika haberleri... Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda başka bir araçla çarpışan otomobil, tünel içinde bulunan telefon kulübesine girdi. Kazada 3 kişi yaralandı. İşte detaylar...

    İHA
    Otomobil telefon kulübesine daldı!

    Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda başka bir araçla çarpışan otomobil, tünel içinde bulunan telefon kulübesine girdi.

    Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Gültepe Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Mustafa Ö. yönetimindeki 06 BUJ 918 plakalı otomobil ile Ercan Ö. yönetimindeki 34 CHD 495 plakalı otomobil çarpıştı.

    TELEFON KULÜBESİNE DALDI
    Çarpışmanın etkisi ile savrulan ile 34 CHD 495 plakalı otomobil, tünel içindeki 'acil durum telefonu'nun bulunduğu kulübeye girerek durabildi. Kazada telefon kulübesine giren otomobilde bulunan Ercan Ö. araç içerisinde sıkışırken, aynı araçtaki ismi öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı.



    OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI
    Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü çıkartma başlattı.

        Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çabası ile sıkışan sürücü otomobilden çıkartıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile TEM Otoyolu İstanbul istikametinde yoğunluk oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

        Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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