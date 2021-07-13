TEM’de kaza yapan otomobil telefon kulübesine daldı! Yaralılar var

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda başka bir araçla çarpışan otomobil, tünel içinde bulunan telefon kulübesine girdi.
Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Gültepe Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Mustafa Ö. yönetimindeki 06 BUJ 918 plakalı otomobil ile Ercan Ö. yönetimindeki 34 CHD 495 plakalı otomobil çarpıştı.
TELEFON KULÜBESİNE DALDI
Çarpışmanın etkisi ile savrulan ile 34 CHD 495 plakalı otomobil, tünel içindeki 'acil durum telefonu'nun bulunduğu kulübeye girerek durabildi. Kazada telefon kulübesine giren otomobilde bulunan Ercan Ö. araç içerisinde sıkışırken, aynı araçtaki ismi öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı.
OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI
Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.