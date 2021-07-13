Bağcılar'da dehşet! Öldürdüğü iki kardeşi halıya sardı yakınlarına çekiçle saldırdı...

KARDEŞİNİ DE VURUP CESTELERİ HALIYA SARDI

Şüpheli, Mehmet Sarıtemur'u da silahla vurarak öldürdü. Sabah'ın haberine göre daha sonra kanlar içerisindeki cesetleri de gizlemek amacıyla halıya sarıp iş yerinin girişinin uzak bir yerine bıraktı.



Mehmet Sarıtemur