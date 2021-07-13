Bağcılar'da dehşet! Öldürdüğü iki kardeşi halıya sardı yakınlarına çekiçle saldırdı...

İstanbul Bağcılar'da alacak verecek meselesi iki kardeşi öldüren şahıs cesetleri halıysa sarıp sakladı.
Olay 15 Temmuz Mahallesi 1469 Sokak'ta yer alan bir imalathanede sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Osman Sarıtemur, kendisine borcu bulunan tekstil imalatçısı şüphelinin iş yerine geldi. İkili kısa süre içerisinde sözlü olarak tartışmaya başladı.
İŞYERİ SAHİBİNİ ÖLDÜRDÜ
Taraflar arasındaki gerilimin yükselmesiyle iş yeri sahibi, belinden çıkardığı silahla Osman Sarıtemur'u vurarak öldürdü.
Osman Sarıtemur
İŞYERİ SAHİBİNİN KARDEŞİNİ DE ÇAĞIRDI
Daha sonra telefonla Osman Sarıtemur'un kardeşi Mehmet Sarıtemur'u arayan şüpheli, onu da imalathaneye çağırdı.
KARDEŞİNİ DE VURUP CESTELERİ HALIYA SARDI
Şüpheli, Mehmet Sarıtemur'u da silahla vurarak öldürdü. Sabah'ın haberine göre daha sonra kanlar içerisindeki cesetleri de gizlemek amacıyla halıya sarıp iş yerinin girişinin uzak bir yerine bıraktı.
Mehmet Sarıtemur