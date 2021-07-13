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    • Yaşam
    • 13.07.2021 22:27
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    • 13.07.2021 22:48
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    Bağcılar'da dehşet! Öldürdüğü iki kardeşi halıya sardı yakınlarına çekiçle saldırdı...

    Son dakika haberi: Bağcılar'da duyanların dehşete düştüğü bir olay yaşandı. Bir tekstil işletmecisi alacak verecek meselesinde Osman Sarıtemur ve Mehmet Sarıtemur kardeşleri silahla ateş ederek öldürdü, halıya sardığı cesetleri iş yerine sakladı. Daha sonra öldürdüğü kardeşlerin yakını Hakan C.’yi de başından çekiçle ağır yaralayan şüpheli kayıplara karıştı. İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları...

    Öldürdüğü kardeşleri halıya sardı!

    İstanbul Bağcılar'da alacak verecek meselesi iki kardeşi öldüren şahıs cesetleri halıysa sarıp sakladı.

    Olay 15 Temmuz Mahallesi 1469 Sokak'ta yer alan bir imalathanede sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Osman Sarıtemur, kendisine borcu bulunan tekstil imalatçısı şüphelinin iş yerine geldi. İkili kısa süre içerisinde sözlü olarak tartışmaya başladı.

    İŞYERİ SAHİBİNİ ÖLDÜRDÜ
    Taraflar arasındaki gerilimin yükselmesiyle iş yeri sahibi, belinden çıkardığı silahla Osman Sarıtemur'u vurarak öldürdü.


    Osman Sarıtemur

    İŞYERİ SAHİBİNİN KARDEŞİNİ DE ÇAĞIRDI
    Daha sonra telefonla Osman Sarıtemur'un kardeşi Mehmet Sarıtemur'u arayan şüpheli, onu da imalathaneye çağırdı.

    KARDEŞİNİ DE VURUP CESTELERİ HALIYA SARDI
    Şüpheli, Mehmet Sarıtemur'u da silahla vurarak öldürdü. Sabah'ın haberine göre daha sonra kanlar içerisindeki cesetleri de gizlemek amacıyla halıya sarıp iş yerinin girişinin uzak bir yerine bıraktı.


    Mehmet Sarıtemur

        ÇEKİÇLE SALDIRDI
        Kısa süre içerisinde öldürülen kardeşlerin yakını Hakan C. de bahse konu iş yerine geldi. Şüpheli, Hakan C.'ye ise çekiçle saldırdı. Hakan C. başından aldığı çekiç darbesiyle ağır yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı durumdaki Hakan C.'yi hastaneye kaldırdı.

        CESETLER HALIYA SARILMIŞ HALDE BULUNDU
        Yaşanan olayın ardından bahse konu imalathanede çalışma başlatan Olay Yeri İnceleme ekipleri, Sarıtemur kardeşlerin cansız bedenlerini halıya sarılmış halde buldu.

        Yaşanan şok cinayetin ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis, her yerde cinayet zanlısını arıyor.

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        Haberler Yaşam Bağcılar'da dehşet! Öldürdüğü iki kardeşi halıya sardı yakınlarına çekiçle saldırdı...