Son dakika: Beşiktaş’ta otobüs durağına dalan otobüs şoförünün cezası onandı

Beşiktaş'ta otobüs durağına dalarak bir kişinin ölümüne, 14 kişinin yaralanmasına neden olan otobüs şoförü tutuklu sanık Necdet Karakuş'un yargılandığı dava 11 Şubat 2021 tarihinde karara bağlanmıştı. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Necdet Karakuş'u maktul Yalçın Tahir Billur'u 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.







Sanık Karakuş'u, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 mağdura karşı 9'ar yıldan olmak üzere 90 yıl hapse çarptıran mahkeme, mağdur Ayhan Berberoğlu'na karşı 13 yıl hapis, mağdurlar Melisa Erden ve Dilek Karaağaç'a karşı 10'ar yıldan olmak üzere 20 yıl hapis, mağdur Beril Altıntaş'a karşı 11 yıl hapis olmak üzere toplamda 134 yıl hapis cezasına mahkum etmişti.







İSTİNAF BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Davanın karara bağlanmasının ardından sanık avukatları İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulundu. Başvuruyu değerlendiren 1. Ceza Dairesi, istinaf başvurusunu reddederek tutuklu sanık Karakuş'a verilen hapis cezalarını onadı. İstinaf kararında, yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı kaydedildi. Sanığın savunmasının inandırıcı nedenlerle reddedildiğinin anlatıldığı kararda, sanık avukatlarının istinaf başvuru nedenlerinin yerinde görülmediği belirtilerek, başvurunun reddedildiği belirtildi.

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