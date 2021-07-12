Engin Polat: Dipomed Medikal artık 25 ülkede

Dipomed Medikal kurucusu Engin Polat kendi medikal ve kozmetik markası olan Dipomed markasının 25 ülkede satıldığını müjdeledi. Dünya pazarına girdiği günden beri yükselişini sürdüren Dipomed markası 25 ülkede yer alıyor. Ayrıca Dipomed cihazları da güzellik merkezlerinde kullanılmaya yaygın şekilde başlandı.



"Özellikle bölgesel incelme ve cilt çatlakları üzerinde patentli cihazlarımızla elde ettiğimiz başarı sayesinde yurt dışı pazarımız gün geçtikçe büyüyor. Türkiye'deki güzellik merkezlerimizden hizmet alan danışanlar, kendi ülkelerinde de bundan faydalanmak istiyor. Şimdilik 25 ülkede bunu gerçekleştirmeyi başardık. Ama amacımız daha da fazla ülkede ürünlerimizin kullanılması. Dünyadaki markalar arasında ilk 20 de yer alıyoruz. Türkiye'de ise ilk 5'teyiz. Ancak hedefimiz ilk üç ve en sonunda liderlik koltuğu." diyen Engin Polat markalarına olan güvenini de ifade etti. Ayrıca iş insanı Engin Polat Dipomed Medikal markası altında dünya çapında e ticaret satışına başlayacak yeni bir markanın müjdesinide verdi.



Marka değerlerinin daha da artması için Turquality programına başvurmayı düşündüklerini söyleyen Engin Polat, "Turquality son dönemde Türk markalarının uluslararası pazarda değer kazanmasını sağlamak için devlet desteğiyle uygulanan bir program. Ancak her firmayı bu programa dâhil etmiyorlar. Kendinizi kanıtlamış olmanız ve bu programın gereklerini yerine getirebilecek potansiyele sahip olmanız bekleniyor. Biz de bu konuda yeterli olduğumuzu düşünüyoruz. Bu nedenle yakın zamanda Turquality programına başvuracağız." şeklinde açıklamalarda bulundu.



Evli ve 2 çocuk babası olan Engin Polat, başarılı bir iş insanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Eşi Dilan Polat'ın sahibi olduğu Dilan Polat Güzellik Merkezlerine de destek veren Polat, Dilan Polat'ın patentini aldığı Dipomed cihazlarını ve kozmetik ürünlerinin üretimini gerçekleştiriyor. Dünya pazarlarında gösterdiği yüksek satış grafiği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Turqulaity programına girme hedefini de en kısa zamanda gerçekleştireceğine ve lider medikal ve kozmetik markaları arasına gireceklerine olan inancı da onu başarıya götüren itici güç olacaktır.

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