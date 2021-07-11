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    • Yaşam
    • 12.07.2021 00:42
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    • 12.07.2021 00:42
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    Hatay'da kız arkadaşını öldürdüğü iddia edilen uzman çavuş intihar etti

    Hatay'ın Samandağ ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını öldürdüğü ileri sürülen uzman çavuş, intihar etti. Meydana gelen olayın nedeninin ortaya çıkması için başlatılan soruşturma çok yönlü devam ediyor.

    AA
    Kız arkadaşını mı öldürdü? İntihar etti

    İddiaya göre, Samandağ ilçesindeki bir karakolda görevli uzman çavuş D.E.O, kız arkadaşı D.A'nın yaşadığı Atatürk Mahallesi'ndeki evine gitti.

    Bir süre sonra ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından evden silah seslerinin geldiğini duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen ekipler, D.E.O. ve D.A'nın öldüğünü belirledi. Cesetler otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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