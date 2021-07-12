Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 12.07.2021 20:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.07.2021 20:29
    ABONE OL

    Erzurum'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

    Son dakika haberleri... Erzurum'un Oltu ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.

    DHA
    Kafa kafaya kaza!

    Erzurum'un Oltu ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

    Emine Kaya yönetimindeki 34 TY 4277 plakalı otomobil kavşak olmayan yolda kontrolsüz dönüş yapmak isterken, Ömer Toksoy yönetimindeki E NR 2525 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

    9 KİŞİ YARALANDI
    Kazada her iki araçta bulunan sürücüler Ömer Toksoy ile Emine Kaya ile birlikte Ziya Toksoy, Bilal Toksoy, Ahmet Mustafa Kaya, Fatma İrem Kaya, Muhammet Emir Dilek, Elif Nisa Dilek, Songül Dilek yaralandı.

    Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

        Yaralılardan durumu ağır olan Songül Dilek (45) ile Ahmet Mustafa Kaya (4) Erzurum'a sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Erdoğan'dan provokasyona tepki!
        Haberler Yaşam Erzurum'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var