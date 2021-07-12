Erzurum'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

9 KİŞİ YARALANDI

Kazada her iki araçta bulunan sürücüler Ömer Toksoy ile Emine Kaya ile birlikte Ziya Toksoy, Bilal Toksoy, Ahmet Mustafa Kaya, Fatma İrem Kaya, Muhammet Emir Dilek, Elif Nisa Dilek, Songül Dilek yaralandı.