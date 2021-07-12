Cerrahpaşa Veterinerlik Meslek Yüksekokulu yetiştirdi: İşte üniversiteli safkanlar!

Üniversitede yetiştirilerek satılan 3 yaşındaki üniversiteli Arap tayı Okçu Güzeli, henüz üçüncü yarışında birinciliği elde etti. Veterinerlik MYO'nun eski Müdürü Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz ve ekibi, üniversiteye kazanç sağlamak amacıyla üniversitede yarış atı yetiştiriciliğine başladı.

2007 yılında üniversiteye hibe edilen 3 safkan Arap kısrağı ile üretime başlayan Prof. Dr. Gündüz ve ekibi, ürettikleri 5 üniversiteli safkan yarış tayını geçen yıl açık arttırmayla satışa çıkarttı. Cerrahpaşalı, Uç Hanım, Ezerdöver, Okçu Güzeli ve Doruka satılarak üniversiteye 500 bin TL kazanç sağlandı.

Henüz 3 yarış koşan Okçu Güzeli ise ilk yarışında dördüncü, ikinci yarışında ikinci ve son olarak 2 Temmuz Cuma günü Bursa'da yapılan üçüncü yarışında ise açık arayla birinciliği elde etti. Diğer atlar da zafer kazandı.