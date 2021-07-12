Ankara'da taş ocağında parçaladığı taş boğazını kesti! Genç adam direndi hayata tutundu

Osmaniye'den Ankara'ya çalışmak için gelen Gökhan Toz, Gölbaşı ilçesindeki taş ocağında işbaşı yaptı. Toz'un 1 Temmuz'da balyozla parçaladığı taştan fırlayan demir parçası boynuna isabet etti.

Kanlar içinde kalan Toz, iş arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde 1 santimlik demir parçasının Toz'un şah damarını kestiği belirlendi. Doktorların yaşama şansını az bulduğu Toz, ameliyata alındı.

Gökhan Toz, 3 saat süren ameliyatla hayata tutundu. Gökhan Toz, boynuna parça girdiğini hissettiğini o an nefesinin kesildiğini belirterek, "Soluksuz kaldım. Ölüm korkusu o an kan fışkırdığını gördüğüm için tabii ki de aklıma geldi. Hastanede ameliyata alınacağım söylendiğinde hocamıza 'Ne gerekiyorsa yapalım. Ya öleceğiz ya çıkacağız' dediğimi hatırlıyorum. Doktorlar babama çok riskli bir ameliyata alındığımı ve 'Yüzde 1 ihtimal var, yaşarsa mucize olur, genel itibarıyla kurtulma ihtimali yok' demişler. Çok mutluyum" dedi.