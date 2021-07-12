13 yıllık eşinden boşanan Murat Akdoğan'dan şoke eden hareket (Yaşam haberleri)

YÜREĞİNİN GÜZELLİĞİNİ SEVDİM

Hakkari'de teröristler tarafından döşenen mayının infilak etmesi sonucu iki bacağını birden kaybeden gazi Uzman Çavuş Tarık Cür, nişanlısı Ümmühan Çetin ile Tekirdağ Kapaklı'da yapılan düğünle hayatını birleştirdi. Gelin Ümmühan Çetin, "Ben onun bacaklarını değil gönlünü, yüreğinin güzelliğini sevdim. Hep sevmeye de devam edeceğim" derken, gazi Tarık Cür, "Ümmühan beni hep sevdi. Bacaklarım olmasa da beni bırakmadı. Allah ondan bin kere razı olsun" dedi.