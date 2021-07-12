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    13 yıllık eşinden boşanan Murat Akdoğan'dan şoke eden hareket (Yaşam haberleri)

    Malatya'da Murat Akdoğan, 13 yıllık evliliğini noktalamak için görülecek dava öncesinde aracını süsletti. "Çok mutluyum, boşanıyoruz" yazdırdı. Gelin arabası gibi süslettiği aracı ile adliyeye geldi.

    Boşanmaya gelin!

    Malatya'da Murat Akdoğan, 13 yıllık evliliğini noktalamak için görülecek dava öncesinde aracını süsletti. "Çok mutluyum, boşanıyoruz" yazdırdı. Gelin arabası gibi süslettiği aracı ile adliyeye geldi.

    Evliliği sürecinde kötü günler yaşadığını savunan Akdoğan, "Yaşadığım kötü günler geride kalıyor. Tüm evlenecek gençlere tavsiyem iyi düşünsünler. Tanımadan evlenmesinler. Allah kimsenin yuvasını bozmasın" şeklinde konuştu. Murat Akdoğan, Malatya Adliyesi'nde görülen duruşmada 13 yıllık eşinden boşandı.

    NE YAPTIN HOCAM!
    Düzce     Akçakoca'da dün sabah 7 katlı binanın en üst katında oturan 46 yaşındaki öğretmen Sanem Güçlü, balkona çıktı. Psikolojik sorunları olan Güçlü, kendini bir anda aşağı bıraktı. Hastaneye kaldırılan öğretmen, hayatını kaybetti. Güçlü'nün ölümü yakınlarını ve öğrencilerini üzüntüye boğdu.

        TÜRK BAYRAĞI'NA ÇİRKİN SALDIRDI
        İstanbul         Büyükçekmece'de İran uyruklu Zohreh Momeni, restoranın yanında bulunan Türk Bayrağı'nı indirdikten sonra yırtıp, üzerine bastı. Kadın bu hareketini gören çevredekiler, kadına tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, öfkeli kalabalığı uzaklaştırarak, kadını gözaltına aldı. Emniyette, 'Türk bayrağını yırtmak sureti ile devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan işlem gören kadının, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

        YÜREĞİNİN GÜZELLİĞİNİ SEVDİM
        Hakkari'de teröristler tarafından döşenen mayının infilak etmesi sonucu iki bacağını birden kaybeden gazi Uzman Çavuş Tarık Cür, nişanlısı Ümmühan Çetin ile Tekirdağ Kapaklı'da yapılan düğünle hayatını birleştirdi. Gelin Ümmühan Çetin, "Ben onun bacaklarını değil gönlünü, yüreğinin güzelliğini sevdim. Hep sevmeye de devam edeceğim" derken, gazi Tarık Cür, "Ümmühan beni hep sevdi. Bacaklarım olmasa da beni bırakmadı. Allah ondan bin kere razı olsun" dedi.

        FUTBOLDAN DERTLİPOLAT!
        Atv ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran 'Kim Milyoner Olmak İster' yine nefes kesti. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada; ilkokulu 11 senede bitirdiğini söyleyen yarışmacı Adanalı Ozan Dertlipolat, "Futbolda, 2008'de Avrupa, 2010'da dünya ve 2012'de tekrar Avrupa şampiyonu olan, hangi ülkenin A milli takımıdır?" sorusuna bilmiyorum dedi ve çekildi. Devam etse "Brezilya" cevabını vereceğini söyleyen yarışmacı, cevabın "İspanya" olduğunu öğrenince "Futbolla ilgim yok ki" ifadelerini kullandı.

            2.3 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 2 milyon 306 bin lira devretti. 5 bilenler 75 bin 616'şar lira, 4 bilenler 598'er lira, 3 bilenler 29'ar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

            912 BİN LİRA DEVRETTİ
            5+1 bilen çıkmayınca 912 bin lira devretti. 5 bilenler 4'er bin lira, 4+1 bilenler 521'er lira, 4 bilenler 44'er lira, 3+1 bilenler 24'er lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.

            ÇOK KIYMETLİ
            Edirne'de yaşayan Kıymet Peker (82), çocuklarının oyun alanı olan parkın imara açılmasına karşı çıktı. Sandalyesi ile kepçenin önüne oturup çalışmaları engellemeye çalıştı. Bu davranışı ile büyük yankı uyandıran Peker, 7 yıl sonra mücadelesini kazandı. İmara açılan alan, park olarak kaldı. 'Kıymet Teyze' adını alan park, dün törenle açıldı. İçinde yeniden çocukların kahkahaları çınladı.

                EN BABA BULUŞMA
                Suriyeli                 baba kızın hasreti, İstanbul'da bitti. Siyasetçi Ammar Haydar, Esad rejimi tarafından 2009'da hapsedildi. O günden sonra kızı Merve'yi bir daha göremedi. Eşini ve kızını Ürdün'e gönderen Ammar Haydar, 2015'te afla serbest kaldıktan sonra Türkiye'den sığınma talep etti. Birbirlerini, 12 yıldır göremeyen baba kız, önceki gün İstanbul'da bir araya geldi. Gözyaşlarını tutamayan Meyve Haydar, "Babamı görünce sıkı sıkı sarıldım. Buna inanmam biraz zaman aldı" dedi.

                CAN YOLDAŞI
                Antalya'da polis Sami Şahin, beyin kanaması geçirdi. Organları 7 kişiye nakledildi. Eşi Canan da organlarını bağışladığını söyledi: Toprak olacağına can olsun. ERDOĞAN ÖZTÜRK.

                KIZLARDA ZEYNEP ERKEKLERDE YUSUF
                Türkiye'nin isim haritası belirlendi. 2021'de kız bebeklere en çok Zeynep, erkeklere ise Yusuf adı verildi.
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                Haberler Yaşam 13 yıllık eşinden boşanan Murat Akdoğan'dan şoke eden hareket (Yaşam haberleri)