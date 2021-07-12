13 yıllık eşinden boşanan Murat Akdoğan'dan şoke eden hareket (Yaşam haberleri)

Malatya'da Murat Akdoğan, 13 yıllık evliliğini noktalamak için görülecek dava öncesinde aracını süsletti. "Çok mutluyum, boşanıyoruz" yazdırdı. Gelin arabası gibi süslettiği aracı ile adliyeye geldi.
Evliliği sürecinde kötü günler yaşadığını savunan Akdoğan, "Yaşadığım kötü günler geride kalıyor. Tüm evlenecek gençlere tavsiyem iyi düşünsünler. Tanımadan evlenmesinler. Allah kimsenin yuvasını bozmasın" şeklinde konuştu. Murat Akdoğan, Malatya Adliyesi'nde görülen duruşmada 13 yıllık eşinden boşandı.
NE YAPTIN HOCAM!
Düzce Akçakoca'da dün sabah 7 katlı binanın en üst katında oturan 46 yaşındaki öğretmen Sanem Güçlü, balkona çıktı. Psikolojik sorunları olan Güçlü, kendini bir anda aşağı bıraktı. Hastaneye kaldırılan öğretmen, hayatını kaybetti. Güçlü'nün ölümü yakınlarını ve öğrencilerini üzüntüye boğdu.