Sivas Divriği'de ayı kâbusu! Yaşlı adamı öldürdüler... | Yurttan haberler

Sivas Divriği'de Hasan Ali Dalkıran, dün araziye gezintiye çıktı. Yakınları, Dalkıran'ı ilçe yakınlarındaki arazide bir ayı ini önünde hareketsiz halde buldu. Ayı tarafından öldürüldüğü öğrenilen yaşlı adamın vücudunda hayvana ait pençe ve diş izlerine rastlandı.
Çevresinde ise ayıya ait ayak izleri tespit edildi.
KIZINI ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETMİŞ
Hatay Erzin'de boşanma aşamasındaki eşi Ebru Kara (30) ile kayınpederi Ali Dik'i (58) pompalı tüfekle öldürüp kaçan Cabbar Kara'nın (35), eşini ikna etmek için kendi kızlarını öldürmekle tehdit ettiği ortaya çıktı. Olayda kolu kırılan Ebru Kara'nın annesi Eşe Dik (56), "Kızımı barışmaya ikna etmek için kendi kızını öldürmekle tehdit etti. Yine de kabul etmeyince bu kez hem kızımı hem eşimi öldürdü" dedi.
KIRKPINAR'DA ŞOK!
Edirne'de düzenlenen 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık 3. turunda dün İsmail Koç ile karşılaşan Recep Kara, müsabakanın puanlama bölümünde kısa süreli baygınlık geçirdi. Kara'ya sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale Er Meydanı'nda yapıldı. Kendine gelen ve yürüyerek ambulansa kadar gelen başarılı güreşçi, hastaneye götürüldü.