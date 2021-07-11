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    Sivas Divriği'de ayı kâbusu! Yaşlı adamı öldürdüler... | Yurttan haberler

    Sivas Divriği'de Hasan Ali Dalkıran, dün araziye gezintiye çıktı. Yakınları, Dalkıran'ı ilçe yakınlarındaki arazide bir ayı ini önünde hareketsiz halde buldu. İşte haberin detayları ve 11 Temmuz tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Ayı kâbusu!

    Sivas Divriği'de Hasan Ali Dalkıran, dün araziye gezintiye çıktı. Yakınları, Dalkıran'ı ilçe yakınlarındaki arazide bir ayı ini önünde hareketsiz halde buldu. Ayı tarafından öldürüldüğü öğrenilen yaşlı adamın vücudunda hayvana ait pençe ve diş izlerine rastlandı.



    Çevresinde ise ayıya ait ayak izleri tespit edildi.



    KIZINI ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETMİŞ
    Hatay Erzin'de boşanma aşamasındaki eşi Ebru Kara (30) ile kayınpederi Ali Dik'i (58) pompalı tüfekle öldürüp kaçan Cabbar Kara'nın (35), eşini ikna etmek için kendi kızlarını öldürmekle tehdit ettiği ortaya çıktı. Olayda kolu kırılan Ebru Kara'nın annesi Eşe Dik (56), "Kızımı barışmaya ikna etmek için kendi kızını öldürmekle tehdit etti. Yine de kabul etmeyince bu kez hem kızımı hem eşimi öldürdü" dedi.



    KIRKPINAR'DA ŞOK!
    Edirne'de düzenlenen 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık 3. turunda dün İsmail Koç ile karşılaşan Recep Kara, müsabakanın puanlama bölümünde kısa süreli baygınlık geçirdi. Kara'ya sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale Er Meydanı'nda yapıldı. Kendine gelen ve yürüyerek ambulansa kadar gelen başarılı güreşçi, hastaneye götürüldü.



        HAVALI SERVET
        Bursa'da Emir Demircan'in 18 aylık Aksaray malaklısı cinsi köpeği, tek batında tam 15 yavru dünyaya getirdi! Tanesi 5 bin liraya satılan yavrulardan servet kazanan Demircan, "Biz 4-5 tane yavru yapar diye beklerken, 15 tane yavruladı. İlk başta inanmadık. Sonra saydık gerçekten 15 tane yavrulamış. İlk kez bir köpeğin 15 tane yavruladığını gördüm" dedi.



        HİÇ NORMAL DEĞİL
        COVİD-19 ile mücadele kapsamında, 1 Temmuz'dan itibaren normalleşme başladı. Ancak Kocaeli Derince'den gelen görüntüler panik yarattı. Dün, ilçedeki market açılışında bazı ürünlerde indirim yapıldı. Bunu duyan vatandaşlar, soluğu işletmenin önünde aldı. Sosyal mesafe ve maske kuralının uyulmadığı anlar tepki topladı. Seyhan Doğan, tam 5 saat kuyrukta beklediğini açıkladı.




        TEST DAVASI
        Manken Tuğçe Aral, Bursa'da rahatsızlandı. Özel bir hastanede Covid testi yaptırdı. Sonuç pozitif çıktı. Tedaviye başladı. Ancak İstanbul'daki testi negatif gelince hastaneye dava açtı.



            RİZE'DE BOĞULDU POTİ'DE BULUNDU
            Rize'de Hasan Furuncu (54), denizde kayboldu. Cesedi Gürcistan'ın Poti şehrinde bulundu.



            SÜRPRİZ YUMURTA
            Sinop'ta horoz yumurtladı. Sahibi Hüseyin Aslan şoka uğradı: Horoz gibi ötüyor, tavuk gibi yumurtluyor.



            KARİKATÜRK
            Ankara'da Tuna Özışıklı (7), 3 yaşında karikatür çizmeye başladı. Tüm dünyayı kendisine hayran bıraktı. İngiltere ve Fransa'dan eğitim teklifi aldı. Pandemi bitince ilk sergisini açacağını açıkladı.
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            Adım adım Stanciu
            Haberler Yaşam Sivas Divriği'de ayı kâbusu! Yaşlı adamı öldürdüler... | Yurttan haberler