Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 11.07.2021 07:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.07.2021 08:01
    ABONE OL

    Eve gelen tebligat ağabeyi şoke etti: Evli ve bir çocuklu çıktı! Uşak'ta akılalmaz olay

    Eşiyle boşanma davası süren İbrahim Dönmez isimli kişi aşık olduğu Tuğba A. ile evlenebilmek için şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yöntem kullandı. Abisinin kimliğini çalan Dönmez, kendi fotoğrafını yapıştırarak ikinci kez evlendi. Evine gelen tebligat sonrası evli ve bir çocuklu olduğunu öğrenen abi ise neye uğradığını şaşırdı. İşte haberin detayları...

    Eve gelen tebligat şoke etti: Evli ve bir çocuklu çıktı

    Duyanları şaşkına çeviren olay iddiaya göre şöyle gelişti. Uşak'ta yaşayan İbrahim Dönmez, Yaprak D. ile evliydi. Dönmez eşiyle anlaşamadığı için boşanmak istedi.

    Fakat yeni evli olan kadın, eşinden boşanmak istemedi. Aile Mahkemesi'ne başvuran Dönmez, eşine boşanma davası açtı ve evini ayırdı. Dönmez'in anne-babası ise boşanmalarına karşı çıktığı için Dönmez Uşak'tan İstanbul'a gelerek burada yaşamaya başladı.

    EVLİ OLDUĞUNU GİZLEDİ
    Dönmez, bu sırada Tuğba A.'yla tanıştı. Kadına âşık olan Dönmez, evli olduğunu saklamak için ağabeyi Erhan'ın ismiyle kendisini tanıtarak, evliliğini gizledi. Kısa süre sonra ciddi bir ilişkiye başlayan Dönmez, evlilik kararı aldığı Tuğba A.'ya gerçekleri anlatamayınca ilginç bir plan yaptı. Ağabeyi Erhan'ı İstanbul'a çağıran Dönmez, ağabeyinin kimliğini bir şekilde ele geçirdi.

        AĞABEYİNİN KİMLİĞİ İLE EVLENDİ
        Kimlikteki fotoğrafını kendi fotoğrafıyla değiştiren Dönmez, ağabeyinin adına aldığı sağlık raporuyla birlikte nüfus müdürlüğüne başvurdu. İbrahim Dönmez, ağabeyi Erhan Dönmez'in kimliğini kullanarak Tuğba A. ile evlendi. Ağabey ise Uşak'a döndüğünde kimliğini kaybettiğine dair resmi makamlara başvuru yapsa da kardeşi ağabeyinin bilgileriyle çoktan evlenmişti.

        AĞABEYİ DE EVLİLİK HAZIRLIĞINA GİRDİ: BÜYÜK ŞOK YAŞADI
        Aradan bir yıl geçti. Dönmez yeni baba olurken, ağabeyi de bir kadınla evlilik hazırlığına girdi. Ancak bir gün eve ağabey adına bir tebligat geldi. Tebligatta ağabeyin bir mobilya firmasından eşya aldığı, ücreti ödeyemediği ve bu nedenle icralık olduğu yazıyordu. Ne olduğunu anlamaya çalışan ağabey, Uşak'taki nüfus müdürlüğüne başvurdu ve büyük bir şok yaşadı. Ağabey, evleneceği kadın yanındayken evli ve bir çocuklu olduğunu öğrendi. Yaptığı araştırmada kardeşinin eşi Tuğba ile evli olduğunu gören ağabey, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak kardeşinden şikayetçi oldu. Savcılık soruşturma başlattı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Emekliye 2.200 TL
        Haberler Yaşam Eve gelen tebligat ağabeyi şoke etti: Evli ve bir çocuklu çıktı! Uşak'ta akılalmaz olay