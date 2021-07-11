Eve gelen tebligat ağabeyi şoke etti: Evli ve bir çocuklu çıktı! Uşak'ta akılalmaz olay

Duyanları şaşkına çeviren olay iddiaya göre şöyle gelişti. Uşak'ta yaşayan İbrahim Dönmez, Yaprak D. ile evliydi. Dönmez eşiyle anlaşamadığı için boşanmak istedi.
Fakat yeni evli olan kadın, eşinden boşanmak istemedi. Aile Mahkemesi'ne başvuran Dönmez, eşine boşanma davası açtı ve evini ayırdı. Dönmez'in anne-babası ise boşanmalarına karşı çıktığı için Dönmez Uşak'tan İstanbul'a gelerek burada yaşamaya başladı.
EVLİ OLDUĞUNU GİZLEDİ
Dönmez, bu sırada Tuğba A.'yla tanıştı. Kadına âşık olan Dönmez, evli olduğunu saklamak için ağabeyi Erhan'ın ismiyle kendisini tanıtarak, evliliğini gizledi. Kısa süre sonra ciddi bir ilişkiye başlayan Dönmez, evlilik kararı aldığı Tuğba A.'ya gerçekleri anlatamayınca ilginç bir plan yaptı. Ağabeyi Erhan'ı İstanbul'a çağıran Dönmez, ağabeyinin kimliğini bir şekilde ele geçirdi.