Eve gelen tebligat ağabeyi şoke etti: Evli ve bir çocuklu çıktı! Uşak'ta akılalmaz olay

AĞABEYİ DE EVLİLİK HAZIRLIĞINA GİRDİ: BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Aradan bir yıl geçti. Dönmez yeni baba olurken, ağabeyi de bir kadınla evlilik hazırlığına girdi. Ancak bir gün eve ağabey adına bir tebligat geldi. Tebligatta ağabeyin bir mobilya firmasından eşya aldığı, ücreti ödeyemediği ve bu nedenle icralık olduğu yazıyordu. Ne olduğunu anlamaya çalışan ağabey, Uşak'taki nüfus müdürlüğüne başvurdu ve büyük bir şok yaşadı. Ağabey, evleneceği kadın yanındayken evli ve bir çocuklu olduğunu öğrendi. Yaptığı araştırmada kardeşinin eşi Tuğba ile evli olduğunu gören ağabey, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak kardeşinden şikayetçi oldu. Savcılık soruşturma başlattı.

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