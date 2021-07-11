Bartın Valiliği tarafından Kurban Bayramı'na ilişkin yeni karar: Toplu bayramlaşma yapılamayacak





TOPLU ETKİNLİKLER YAPILAMAYACAK

Bu kapsamda, yörede gelenek halinde uygulanan, arada akrabalık ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın bayram günlerinde köy ve mahallelere yapılan toplu halde ve karşılıklı ziyaretler, toplu yemek ve güreş gibi çeşitli etkinlikler yasaklandı.

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