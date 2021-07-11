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    • Yaşam
    • 11.07.2021 18:07
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    • 11.07.2021 18:12
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    Bartın Valiliği tarafından Kurban Bayramı'na ilişkin yeni karar: Toplu bayramlaşma yapılamayacak

    Bartın Valiliği, Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşma ve yöresel nitelikteki özel etkinliklerin yapılmasına izin verilmeyeceği duyuruldu. Kararın Delta varyantının kentte ve çevre illerde yaygınlaşması nedeniyle alındığı da ifade edildi.

    Toplu bayramlaşma yapılamayacak

    Bartın'da, kentte ve çevre illerde Kovid-19'un Delta varyantının görülmesi nedeniyle Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşma ve yöresel nitelikteki özel etkinliklerin yapılmasına yasak getirildi.




    Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından turizm sezonu ve yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle yeni tedbirler alındı.



    TOPLU ETKİNLİKLER YAPILAMAYACAK
    Bu kapsamda, yörede gelenek halinde uygulanan, arada akrabalık ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın bayram günlerinde köy ve mahallelere yapılan toplu halde ve karşılıklı ziyaretler, toplu yemek ve güreş gibi çeşitli etkinlikler yasaklandı.

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    Haberler Yaşam Bartın Valiliği tarafından Kurban Bayramı'na ilişkin yeni karar: Toplu bayramlaşma yapılamayacak