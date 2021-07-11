Anadolu Ajansı ulaştırma görevlisi Ali Asaroğlu denizde akıntıya kapıldı

Olay saat 13.30 sıralarında Üsküdar Kuzguncuk Sahili'nde meydana geldi. Mesai öncesi arkadaşıyla Kuzguncuk Sahili'nde denize giren Anadolu Ajansı ulaştırma görevlisi Ali Asaroğlu (48), bir anda akıntıya kapıldı.



EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

İmdat diye bağırmaya başlayan Asaroğlu gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ekipleri, deniz polisi sevk edildi. Bölgeye gelen su altı arama kurtarma ekipleri de Ali Asaroğlu'nu aramak için çalışma başlattı.





"İMDAT DEDİĞİNİ DUYDUM AMA..."

Sahilde bulunan Sebrullah Yücekaya, "Orta kısımda gördüm. 'İmdat' dediğini duydum ama emin olamadım. İskelenin dibine kadar yüzerek geldi, yine 'İmdat' dedi. Arkadaşlara 'Adam boğuluyor' dedim. Ama dememe kalmadan dibine girdi." dedi.