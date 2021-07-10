Korku dolu anlar! Otomobil trafiğin ortasında alev topuna döndü

İstanbul Kadıköy'de bir araç trafiğin ortasında alev alev yandı.
Olay, Kadıköy Göztepe Köprüsü Ankara istikametinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araç sürücüsü, yolda seyir halinde olduğu esnada aracının motor kısmından yükselen alevleri görünce aracı otoyolun ortasında bıraktı. Kısa süre içerisinde büyüyen alevler aracı sardı.
İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü.
Olay sonrası araç küle döndü.
Öte yandın aracın trafiğin ortasında alev alev yandığı o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.