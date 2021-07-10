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    • Yaşam
    • 10.07.2021 20:43
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    • 10.07.2021 20:45
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    Korku dolu anlar! Otomobil trafiğin ortasında alev topuna döndü

    Son dakika haberleri... Kadıköy’de bir araç trafiğin ortasında alev topuna döndü. Sahibinin gözleri önünde küle dönen aracın yandığı o anlar vatandaşın kamerasına yansıdı.

    İHA
    Otomobil trafiğin ortasında alev topuna döndü

    İstanbul Kadıköy'de bir araç trafiğin ortasında alev alev yandı.

    Olay, Kadıköy Göztepe Köprüsü Ankara istikametinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araç sürücüsü, yolda seyir halinde olduğu esnada aracının motor kısmından yükselen alevleri görünce aracı otoyolun ortasında bıraktı. Kısa süre içerisinde büyüyen alevler aracı sardı.

    İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü.

    Olay sonrası araç küle döndü.

    Öte yandın aracın trafiğin ortasında alev alev yandığı o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

        ÇARESİZCE ARACININ YANIŞINI İZLEDİ
        Yaşanan olayı gören çevre esnafından Yakup Köse, "Biz dükkanımızın içerisinde duruyorduk. Bir anda trafiğin içinde bir araçtan patlama sesleri geldi ve yanmaya başladı. Sürücü hemen kendini dışarı attı. Yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı, işe yaramadı. Sonra çaresiz kaldı, en son ceketiyle müdahale etmeye çalıştı. O da bir işe yaramadı. Sürücü en son kenara geçip aracının yanışını seyretti. Geçmiş olsun" diye konuştu.

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