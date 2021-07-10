Korku dolu anlar! Otomobil trafiğin ortasında alev topuna döndü

ÇARESİZCE ARACININ YANIŞINI İZLEDİ

Yaşanan olayı gören çevre esnafından Yakup Köse, "Biz dükkanımızın içerisinde duruyorduk. Bir anda trafiğin içinde bir araçtan patlama sesleri geldi ve yanmaya başladı. Sürücü hemen kendini dışarı attı. Yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı, işe yaramadı. Sonra çaresiz kaldı, en son ceketiyle müdahale etmeye çalıştı. O da bir işe yaramadı. Sürücü en son kenara geçip aracının yanışını seyretti. Geçmiş olsun" diye konuştu.

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