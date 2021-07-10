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    • Yaşam
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    • 10.07.2021 19:56
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    Döner bıçaklı kavga! O anlar kameraya yansıdı

    Son dakika haberleri... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada taraflar birbirlerine döner bıçağı, taş ve bıçaklarla saldırdı.

    DHA
    Döner bıçaklı kavga!

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki grup arasında yaşanan kavgada, taraflar birbirine döner bıçaklarıyla saldırdı.

    DÖNER BIÇAĞI ÇEKTİLER
    Olay, dün gece saatlerinde Ereğli Orhanlar Mahallesi'nde meydana geldi.

    İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbirlerine döner bıçağı, taş ve bıçaklarla saldırdı.

    Kavga anı ise mahallede yaşayan bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Kavga, araya girenlerin tarafları birbirinden uzaklaştırmasıyla sona erdi.

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