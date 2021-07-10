Cüce inek sadece 51 santim (Yaşam haberleri)

Bangladeş'te binlerce kişi 51 santimetre boyundaki cüce ineği görmek için çiftliğe akın ediyor. Dünyanın en küçük ineği olduğu iddia edilen 23 aylık ineği görmek için çiftliğe giden kişilerin Coronavirüs tedbirlerini hiçe sayması sağlık yetkililerini endişelendirdi. Vaka ve can kayıplarında rekor sayılar bildiren Bangladeş'teki meşhur cüce inek, Dakka'nın güneybatısındaki Charigram'da yer alıyor.
KARAVANLA DEVR-İ ALEM
İstanbul'da yaşayan Yaşar Topçu ve eşi Turgut Topçu, 14 yıl önce aldıkları karavanla bugüne kadar Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Macaristan, Slovenya, Avusturya, Almanya, İtalya, Fransa, Monako, İsviçre, Belçika ve Hollanda'yı gezdi. Çiftin yeni hedefi ise Norveç ve Çin. Türkiye'de sadece Ağrı, Van, Hakkari ve Tunceli'ye gitmediklerini belirten Topçu, "Sonbaharda kısmetse oralardayız" dedi.
BEBEKLERE FARE ZEHRİ!
Ankara'da Öznur Aydın, iddiaya göre kızı Meryem Atsak ile iki torunu Merve (1) ve Ömer İsmail'i (2) silahla öldürdü. Ardından intihara kalkıştı. Aydın, "Meryem, biberondaki süte fare zehri koyarak onları öldürdü. Sonra canına kıydı. Dayanamadım. İntihara giriştim" dedi. Ömer ÇETİN