Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Cüce inek sadece 51 santim (Yaşam haberleri)

    Bangladeş'te binlerce kişi 51 santimetre boyundaki cüce ineği görmek için çiftliğe akın ediyor. Dünyanın en küçük ineği olduğu iddia edilen 23 aylık ineği görmek için çiftliğe giden kişilerin Coronavirüs tedbirlerini hiçe sayması sağlık yetkililerini endişelendirdi. Vaka ve can kayıplarında rekor sayılar bildiren Bangladeş'teki meşhur cüce inek, Dakka'nın güneybatısındaki Charigram'da yer alıyor.

    Cüce inek sadece 51 santim

    Bangladeş'te binlerce kişi 51 santimetre boyundaki cüce ineği görmek için çiftliğe akın ediyor. Dünyanın en küçük ineği olduğu iddia edilen 23 aylık ineği görmek için çiftliğe giden kişilerin Coronavirüs tedbirlerini hiçe sayması sağlık yetkililerini endişelendirdi. Vaka ve can kayıplarında rekor sayılar bildiren Bangladeş'teki meşhur cüce inek, Dakka'nın güneybatısındaki Charigram'da yer alıyor.

    KARAVANLA DEVR-İ ALEM
    İstanbul'da     yaşayan Yaşar Topçu ve eşi Turgut Topçu, 14 yıl önce aldıkları karavanla bugüne kadar Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Macaristan, Slovenya, Avusturya, Almanya, İtalya, Fransa, Monako, İsviçre, Belçika ve Hollanda'yı gezdi. Çiftin yeni hedefi ise Norveç ve Çin. Türkiye'de sadece Ağrı, Van, Hakkari ve Tunceli'ye gitmediklerini belirten Topçu, "Sonbaharda kısmetse oralardayız" dedi.

    BEBEKLERE FARE ZEHRİ!
    Ankara'da Öznur Aydın,     iddiaya göre kızı Meryem Atsak ile iki torunu Merve (1) ve Ömer İsmail'i (2) silahla öldürdü. Ardından intihara kalkıştı. Aydın, "Meryem, biberondaki süte fare zehri koyarak onları öldürdü. Sonra canına kıydı. Dayanamadım. İntihara giriştim" dedi. Ömer ÇETİN

        EN BABA ACI!
        Ordu İkizce'de patika yoldan ulaşım sağladıkları evlerine yaptırdığı araç yolunda ilk kez sürüş yapan Ünal Bektaş, minibüsüyle geri manevra sırasında 3 yaşındaki kızı Zeynep'e çarptı. Ağır yaralanan küçük kız, kurtarılamadı. Anne ve babasının 8 yıllık tüp bebek tedavisinin ardından dünyaya gelen evin tek çocuğu Zeynep için cenaze namazı kılındı. Kızının tabutuna sarılan babanın gözyaşları sel olup aktı.

        BİR TALİHLİYE 214 BİN LİRA
        10         bilen bir kişi, 214 bin lira kazandı. 9 bilenler 4 bin 37'şer lira, 8 bilenler 213'er lira, 7 bilenler 40'ar lira, 6 bilenler 7'şer lira, hiçbir numarayı bilemeyenler 7'şer lira alacak.

        MiLLi PiYANGO'DA KAZANAN NUMARALAR

            VURGUNCOIN!
            Kripto para çılgınlığı dünyayı sardı! Zengin olma hayali kurarken dolandırılanların sayısı da patladı. Yerli kripto para borsası Thodex'in CEO'su Fatih Faruk Özer, 2 milyon lira ile Arnavutluk'a kaçtı. Ancak bu bile vatandaşa ders olmadı. Son olay Aydın Nazilli'de yaşandı. Ahmet Yüzer (28), kısa süre önce ilçede yatırım danışmanlığı ofisi açtı. Kripto para ve Bitcoin üreterek yüksek kazanç vaadiyle yüzlerce insanı kandırdı! 10 gün önce tam 500 milyon lira ile kayıplara karıştı! Yalnızca Nazilli'de 80 kişinin 25 milyon lira kaptırdığı ortaya çıktı! Yüzer'in yakalanması için çalışma başlatıldı.

            1 HAYATA 4 YIL
            Bursa'da             Eda Müdüroğlu (20), geçen dedesine aşure götürürken yokuş aşağı kayan kamyonet ve duvar arasında kalarak can verdi. Sürücü İlhami Bekiroğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak mahkeme önceki günkü duruşmada iyi hal indirimi uyguladığı Bekiroğlu'nu 4 yıl 5 ay hapis cezası vererek tahliye etti. Baba Bertan Müdüroğlu, "Şoför için ödül oldu. Biz ise çok yaralandık" dedi.

            SU HALE BAK
            Define             bulmak uğruna kazılan tarihi göl, tüm çalışmalara rağmen eski haline dönemedi. Gümüşhane'deki Taşköprü Yaylası'nda bulunan Dipsiz Göl, 12 bin yıllık bir geçmişe sahipti. 2019'da, Buzul Çağı'ndan kalma gölün define bulmak için kazılmasına izin verildi. Suyu tahliye edilen göle verilen zarar büyük tepki çekti. Taş ve toprak yığınına dönen tarihi gölün kurtarılması için harekete geçildi. Silindirle tabanı hazırlanan göl alanına, 1 ay boyunca doğal kaynaktan su verildi. Su tutmaya başlasa da gölün berraklığı eski haline gelemedi. Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş "Kazıda drenaj sistemi yok edildi. Dipsiz Göl artık öldü" dedi.

                PIKNIKGHAM SARAYI
                Coronavirüs                 salgını, İngiliz Kraliyet Ailesi'nde krize yol açtı. Pandemide nedeniyle saraylardan elde edilen gelir azaldı. Bunun üzerine İngiltere tarihinde ilk kez Buckingham Sarayı'nın bahçeleri halkın ziyaretine açıldı! Kraliçe'nin yürüyüş yaptığı bahçede piknik keyfinin bedeli ise tam 16.50 sterlin yani 200 liraydı.

                DOKTORA 1 AY UZAKLAŞTIRMA
                Hatay'da iki doktor, hastanedeki muayene odasını paylaşamadı. Tekme tokat kavga çıktı. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Emrah Kara'ya, meslektaşı Dr. Nalan Alev Alp'e bir ay yaklaşmama kararı alındı.

                ŞEREF KONUĞU SILA
                Milli kayakçı Sıla Kara, teleferikten düşmek üzere olan çocuğu kurtardı. Dünyayı hayran bıraktı. Ankara'da düzenlenen Slovenya Günü'ne de Şeref Konuğu olarak çağrıldı. Göğsümüzü kabarttı.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                EGM'den 'bayram harçlığı' uyarısı!
                Haberler Yaşam Cüce inek sadece 51 santim (Yaşam haberleri)