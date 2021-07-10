Cüce inek sadece 51 santim (Yaşam haberleri)

VURGUNCOIN!

Kripto para çılgınlığı dünyayı sardı! Zengin olma hayali kurarken dolandırılanların sayısı da patladı. Yerli kripto para borsası Thodex'in CEO'su Fatih Faruk Özer, 2 milyon lira ile Arnavutluk'a kaçtı. Ancak bu bile vatandaşa ders olmadı. Son olay Aydın Nazilli'de yaşandı. Ahmet Yüzer (28), kısa süre önce ilçede yatırım danışmanlığı ofisi açtı. Kripto para ve Bitcoin üreterek yüksek kazanç vaadiyle yüzlerce insanı kandırdı! 10 gün önce tam 500 milyon lira ile kayıplara karıştı! Yalnızca Nazilli'de 80 kişinin 25 milyon lira kaptırdığı ortaya çıktı! Yüzer'in yakalanması için çalışma başlatıldı.