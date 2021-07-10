Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Boğaz'da 25 milyon TL'ye satılık tarih: Fazilet Hanım Yalısı yeni sahibi bekliyor

    İstanbul Boğazı'nın sembol yapılarından birisi olan Arnavutköy'deki Fazilet Hanım Yalısı, satışa çıkarıldı. Kazıklı yolun girişinde bulunan 4 katlı ahşat yapı için 25 milyon lira istendi. Bir emlak komisyoncusu tarafından verilen satış ilanında, yalının yan tarafında kamuya ait geniş bir yeşil alan bulunduğu belirtildi.

    Boğaz'da satılık tarih

    İstanbul Boğazı'nın sembol yapılarından birisi olan Arnavutköy'deki Fazilet Hanım Yalısı, satışa çıkarıldı. Kazıklı yolun girişinde bulunan 4 katlı ahşat yapı için 25 milyon lira istendi.

    Bir emlak komisyoncusu tarafından verilen satış ilanında, yalının yan tarafında kamuya ait geniş bir yeşil alan bulunduğu belirtildi. Kuruçeşme Parkı'nın tam karşısında yer alan 100 yıllık yapının iki katı ile dış cephesinin önemli kira getirisi sağladığı ifade edildi. Binanın tarihi eser olarak tescilli olup 'grubu belli olmayan korunması gerekli kültür varlıkları' kapsamında değerlendirildiği de vurgulandı.

    BAKICISINA MİRAS BIRAKTI
    Cumhurıyet'in     ilk kadın hekimlerinden Dr. İffet Onur, oturduğu yalıyı ölünceye kadar kendisine bakması şartıyla Fatma Yılmaz'a bıraktı. 1995'te de 89 yaşında vefat etti. Yalı, Yılmaz Ailesi'ne kaldı.

        Fatma Yılmaz'ın da 2000'de 77 yaşında ölmesinin ardından, eşi Nizamettin Yılmaz yalıda tek başına yaşamaya başladı. Yalıdan iyi bir kira gelirine sahip olan Yılmaz, 2005'te kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Yakınları, 16 yerinden bıçaklanmış cesedini günler sonra buldu.

        KİMLİK KARTI
        FİYAT 25 milyon TL
        ADRES Beşiktaş / Kuruçeşme Mh.
        BRÜT 500, net 487 metrekare


        ODA sayısı 16
        SALON sayısı 4
        YAŞI 100
        KAT sayısı 4
            EGM'den 'bayram harçlığı' uyarısı!
            Haberler Yaşam Boğaz'da 25 milyon TL'ye satılık tarih: Fazilet Hanım Yalısı yeni sahibi bekliyor