Boğaz'da 25 milyon TL'ye satılık tarih: Fazilet Hanım Yalısı yeni sahibi bekliyor

İstanbul Boğazı'nın sembol yapılarından birisi olan Arnavutköy'deki Fazilet Hanım Yalısı, satışa çıkarıldı. Kazıklı yolun girişinde bulunan 4 katlı ahşat yapı için 25 milyon lira istendi.
Bir emlak komisyoncusu tarafından verilen satış ilanında, yalının yan tarafında kamuya ait geniş bir yeşil alan bulunduğu belirtildi. Kuruçeşme Parkı'nın tam karşısında yer alan 100 yıllık yapının iki katı ile dış cephesinin önemli kira getirisi sağladığı ifade edildi. Binanın tarihi eser olarak tescilli olup 'grubu belli olmayan korunması gerekli kültür varlıkları' kapsamında değerlendirildiği de vurgulandı.
BAKICISINA MİRAS BIRAKTI
Cumhurıyet'in ilk kadın hekimlerinden Dr. İffet Onur, oturduğu yalıyı ölünceye kadar kendisine bakması şartıyla Fatma Yılmaz'a bıraktı. 1995'te de 89 yaşında vefat etti. Yalı, Yılmaz Ailesi'ne kaldı.