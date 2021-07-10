Boğaz'da 25 milyon TL'ye satılık tarih: Fazilet Hanım Yalısı yeni sahibi bekliyor

Bir emlak komisyoncusu tarafından verilen satış ilanında, yalının yan tarafında kamuya ait geniş bir yeşil alan bulunduğu belirtildi. Kuruçeşme Parkı'nın tam karşısında yer alan 100 yıllık yapının iki katı ile dış cephesinin önemli kira getirisi sağladığı ifade edildi. Binanın tarihi eser olarak tescilli olup 'grubu belli olmayan korunması gerekli kültür varlıkları' kapsamında değerlendirildiği de vurgulandı.