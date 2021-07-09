Mardin'de evinde ölü bulunan Uzman Doktor Mehmet Ragıp Ekmen'in babası: Tayini nasip olmadı sevilen bir kişiymiş cenazede gördük

Mardin'de yalnız yaşadığı evde 3 gün önce ölü bulunan Devlet Hastanesi'nde görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Ragıp Ekmen'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından götürüldüğü memleketi Elazığ'da toprağa verildi.
Dr. Mehmet Ragıp Ekmen'in baba evinde düzenlenen taziyeye, Elazığ Valisi Erkaya Yırık da katılarak, Ahmet Veysi Ekmen'e taziyelerini sundu. Kalp krizinden öldüğü belirlenen Mehmet Ragıp Ekmen'in babası Ahmet Veysi Ekmen, oğlunun Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne tayinini istediğini ancak bunun kendisine nasip olmadığını söyledi.
'MARDİN'DE SEVİLEN BİR KİŞİYMİŞ'
Ahmet Ekmen, şöyle konuştu: "Allah verdi, Allah aldı oğlumu. Oğlum Mardin'de sevilen bir kişiymiş. Biz bunu bilmiyorduk, cenazede gördük. Sağlık müdüründen, başhekiminden, hastane ekibinden, doktorlarından tutun, böyle bir sevgi görülmemiş Mardin'de.