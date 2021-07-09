Mardin'de evinde ölü bulunan Uzman Doktor Mehmet Ragıp Ekmen'in babası: Tayini nasip olmadı sevilen bir kişiymiş cenazede gördük

'MARDİN'DE SEVİLEN BİR KİŞİYMİŞ'

Ahmet Ekmen, şöyle konuştu: "Allah verdi, Allah aldı oğlumu. Oğlum Mardin'de sevilen bir kişiymiş. Biz bunu bilmiyorduk, cenazede gördük. Sağlık müdüründen, başhekiminden, hastane ekibinden, doktorlarından tutun, böyle bir sevgi görülmemiş Mardin'de.