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    • Yaşam
    • 09.07.2021 14:46
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    • 09.07.2021 14:47
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    Malatya'da yolcu minibüsü devrildi! 15 yaralı

    Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu şarampole devrilen yolcu minibüsündeki 15 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    DHA
    Yolcu minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

    Kaza, öğle saatlerinde, Kozluca mevkisinin Darıca Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya yönüne giden Veysel Borçbitiren (65) yönetimindeki 44 J 2853 plakalı yolcu minibüsünün sağ ön lastiği patladı.

    Borçbitiren'in kontrolünden çıkan minibüs, şarampole devrildi. Kazada, araçtaki 15 yolcu yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Veysel Borçbitiren'in, kaza yerindeki ifadesinde, sağ ön lastiğin patlaması sonucu aracın kontrolünden çıktığını söylediği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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