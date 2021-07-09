Kaza, öğle saatlerinde, Kozluca mevkisinin Darıca Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya yönüne giden Veysel Borçbitiren (65) yönetimindeki 44 J 2853 plakalı yolcu minibüsünün sağ ön lastiği patladı.
Borçbitiren'in kontrolünden çıkan minibüs, şarampole devrildi. Kazada, araçtaki 15 yolcu yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Veysel Borçbitiren'in, kaza yerindeki ifadesinde, sağ ön lastiğin patlaması sonucu aracın kontrolünden çıktığını söylediği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.