Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkan tır devrildi: 2 ölü





ARAÇTA BULUNAN 2 KİŞİ OLAY YERİNDE FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda yeni bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. TIR'da sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.