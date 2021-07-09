Bitki bilim uzmanı Recep Dağıstanlı, Kenircunun faydalarından bahsetti

Recep Dağıstanlı; "Kenircu yüzyıllardan beri tüm Dünya'da bitkisel karışımlarda kullanılan çok güçlü etkileri olan bir kâinat eczanesinin yapı taşlarından birisidir. Bu karışımın birçok rahatsızlığa iyi geldiği onlarca hastalık tıp tarafından kanıtlanmış ve birçok ilaç ve gıda takviyesinde içerisinde kullanılan bir karışımdır. Genelde bir kaç bitkiyle sentez yapılıp, yani karıştırılınca daha da etki düzeyi artmaktadır. Bizler genelde bunu Kenevir tohumu, Demir ağacı tohumu, Koruk siyah çekirdekli üzüm çekirdeği ile yapılınca daha fazla hızlı sonuç verdiği Kafkas ülkelerinde ve Rusya'da çok sık gözlemlenen bir karışımdır diyebiliriz. Tabii bu karışımın asıl amacı, soğuk iklimde kişiyi güçlü tutmaktır, bir nevi doping gibi düşünün. Güçlü olan vücut, bağışıklığı da güçlü olacağı için birçok hastalığın teğet geçmesi gayet normaldir. Bununla birlikte mide dostudur, mide koruyucu özelliği tüm dünya tarafından bilinen bir bulgudur. Mide de oluşan yaralarda, karın zarında oluşan tümörlerde, karaciğerde oluşan lezyon ve kistlerde, pankreasın başında ya da kuyruk kısmında oluşan kistlerde, üre gibi genital birçok hastalıkların iyileşmesinde kullanılan bir bitkidir." diye ifade etti.

Son zamanlarda özellikle kanserden ötürü çok popüler olan Kenircu peki gerçekten de kanser hastalarında kullanılan bir karışım mıdır? Sorusuna cevap veren Recep Dağıstanlı, "Son zamanlarda özellikle kanser ile alakalı birçok basında tek kanser olarak düşünülmemeli, önemli olan bu karışımın o hastalık seviyesine gelmeden önce tüketmeniz, kanserin yanı sıra birçok sıkıntılı hastalık türlerinin oluşmasından engel sağlayan Mide koruyucu özelliği olduğu için birçok vücudun organına zarar verecek bakterileri ve mikropların yayılmasını engelleyecektir. Ülser gibi ağır hastalıklarda kısa zamanda düzelmesinde etkin rol oynaması zaten apayrı bir konu. Sindirim sistem bozuklukları veya iyi çalışmayanlarda kuvvetli bir şekilde düzene girmesi, akciğer sorunları, kalp ve damar tıkanıklarında birçok hastalığa iyi gelmesiyle, Bu yüzdende tabii ki de kanser ve türevlerinde birçok iyi sonuçlar aldırmaya yarayanlar arasında gelmektedir." dedi.